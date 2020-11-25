Инженерный батальон создадут Украина, Венгрия, Румыния и Словакия

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Многонациональный инженерный батальон создадут Украина, Венгрия, Румыния и Словакия. Кабинет министров уполномочил министра обороны Андрея Тарана подписать соответствующий протокол.

Об этом стало известно в ходе заседания правительства 25 ноября.

Напомним, в июне 2018 года Кабмин уже принимал решение о подписании протокола между правительствами Украины, Венгрии, Румынии и Словакии о создании многонационального инженерного батальона. Тогда Кабмин уполномочил министра обороны Степана Полторака на подписание этого протокола.