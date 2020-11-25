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Инженерный батальон создадут Украина, Венгрия, Румыния и Словакия
Инженерный батальон создадут Украина, Венгрия, Румыния и Словакияhttps://racurs.ua/n146970-injenernyy-batalon-sozdadut-ukraina-vengriya-rumyniya-i-slovakiya.htmlРакурс
Многонациональный инженерный батальон создадут Украина, Венгрия, Румыния и Словакия. Кабинет министров уполномочил министра обороны Андрея Тарана подписать соответствующий протокол.
Об этом стало известно в ходе заседания правительства 25 ноября.
Напомним, в июне 2018 года Кабмин уже принимал решение о подписании протокола между правительствами Украины, Венгрии, Румынии и Словакии о создании многонационального инженерного батальона. Тогда Кабмин уполномочил министра обороны Степана Полторака на подписание этого протокола.
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