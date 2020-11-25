Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Инженерный батальон создадут Украина, Венгрия, Румыния и Словакия

Инженерный батальон создадут Украина, Венгрия, Румыния и Словакия

25 ноя 2020, 15:30
999

Многонациональный инженерный батальон создадут Украина, Венгрия, Румыния и Словакия. Кабинет министров уполномочил министра обороны Андрея Тарана подписать соответствующий протокол.

Об этом стало известно в ходе заседания правительства 25 ноября.


Напомним, в июне 2018 года Кабмин уже принимал решение о подписании протокола между правительствами Украины, Венгрии, Румынии и Словакии о создании многонационального инженерного батальона. Тогда Кабмин уполномочил министра обороны Степана Полторака на подписание этого протокола.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров