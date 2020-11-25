Зеленский через сутки отреагировал на убийство украинского воина под Авдеевкой

https://racurs.ua/n146971-zelenskiy-cherez-sutki-otreagiroval-na-ubiystvo-ukrainskogo-voina-pod-avdeevkoy.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и друзьям старшего солдата Вячеслава Минкина.

Этого украинского воина ​24 ноября застрелил российский снайпер вблизи Авдеевки. В результате его выстрела огнестрельное тяжелое ранение получил военнослужащий Объединенных сил. Раненого госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось.

Кроме того, на Банковой объявили, что Зеленский 26 ноября поедет в Днепр на похороны гендиректора КБ «Южное» Александра Дегтярева.

Эта неделя принесла очень трагические новости. Вчера из-за осложнений, которые вызвал COVID-19, ушел из жизни генеральный директор КБ «Южное» Александр Дегтярев. А вечером пришло известие о том, что вражеский снайпер на Донбассе тяжело ранил нашего бойца — 31-летнего Вячеслава Минкина. К сожалению, спасти его не удалось. Я искренне сочувствую семьям, которые понесли невосполнимые потери, — цитирует слова Зеленского пресс-служба Офиса президента.

Минкина ранили около полудня 24 ноября. Врачи пытались спасти военнослужащего, но рана оказалась слишком тяжелой. Командование и личный состав выразили соболезнования жене погибшего.