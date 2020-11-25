До 80% тела кредита для ФЛП будет гарантировать государство — «дешевые деньги» от Кабмина

https://racurs.ua/n146972-5-mlrd-grn-vydelil-kabmin-pod-garantii-dlya-kreditov-predprinimatelyam.html

Ракурс

Украина будет гарантировать до 80% тела кредита, который предприниматель берет в банке, согласно программе портфельных гарантий для малого и среднего бизнеса. На реализацию этой программы выделят 5 млрд грн.

Срок гарантий составит от одного до 10 лет. Такое решение 25 ноября принял Кабинет министров.

Правительство поддержало запуск еще одной программы поддержки — это портфельные гарантии от государства по кредитам для малого и среднего бизнеса. Речь идет о дополнительных 5 млрд грн, которые будут направлены на удешевление займа для еще большего числа предприятий, — написал премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, это решение будет способствовать более доступному кредитованию.

Правительство выполняет свое обещание о доступе к «дешевым деньгам» для малого и среднего бизнеса в Украине, — резюмировал глава Кабмина.

Также Кабмин возобновит выплату пособия на детей для ФЛП упрощенной системы первой и второй группы на период с 1 ноября по 31 декабря 2020 года. В частности, продолжат выплату лицам, которые ее получали в мае-августе без представления нового заявления и документов. Для тех, кто только планирует обратиться — срок до 15 декабря.