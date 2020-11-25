Заяву нардепа-прокурора Януковича про “переворот на Майдані” оцінить ДБР

https://racurs.ua/ua/n146974-zayavu-nardepa-prokurora-yanukovycha-pro-perevorot-na-maydani-ocinyt-dbr.html

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Заяву нардепа від ОПЗЖ Рената Кузьміна про визнання Революції гідності «державним переворотом» перевірять в Офісі генпрокурора та Держбюро розслідувань.

Про це 25 листопада повідомив депутат фракції «Голос» у Верховній Раді Ярослав Юрчишин. За його словами, він вже скерував відповідні звернення.

В часи Януковича Кузьмін працював заступником секретаря РНБО і першим заступником генпрокурора. Тепер він ініціював відкриття кримінального провадження про визнання подій на Майдані «держпереворотом».

Заяву підписали нардепи від «Голосу», окремі представники «ЄС» та «Слуги народу».

Весь світ визнав Революцію гідності, а сам Кузьмін неодноразово визнавав зміну влади у 2014 році легітимною. Він брав участь у виборах президента в 2014 році, а також у парламентських виборах 2019 року, за результатом яких отримав депутатський мандат від проросійської ОПЗЖ Віктора Медведчука. Це і дозволило йому повернутися після п’яти років переховування в Криму до України й намагатися дискредитувати Революцію гідності та її учасників, — зазначив Юрчишин.



Нагадаємо, торік 15 вересня Генпрокуратура закрила кримінальне провадження проти Кузьміна через відсутність доказів. У 2014 році Генпрокуратура «взялася» за Кузьміна за підозрою у незаконному затриманні Юрія Луценка. Пізніше МВС просило Інтерпол оголосити Кузьміна в розшук, проте в бюро вирішили, що справа екс-заступника генпрокурора має політичний характер.

Також нагадаємо, у листопаді лідерам Євромайдану направили повістки щодо допитів у зв’язку з провадженням щодо здійснення «держперевороту», відкритим за заявою Кузьміна.