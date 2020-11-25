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Командира одного из подразделений Нацгвардии уличили в передаче информации российским спецслужбам, фото: СБУ

Государственная измена — командир подразделения Нацгвардии передавал оборонные сведения России (ФОТО, ВИДЕО)

25 ноя 2020, 16:55
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Российские спецслужбы в 2019 году завербовали украинского военнослужащего, командира одного из подразделений Национальной гвардии.

Он, по заданию своих кураторов, собирал информацию о предоставлении международными партнерами военной помощи Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов, сообщает пресс-центр СБУ.

Также российскую разведку интересовали схемы расположения украинских военных объектов, — отмечают в СБУ.

Злоумышленника разоблачили в результате проведенной военной контрразведкой СБУ спецоперации.

Во время обысков по месту службы и проживания агента российских спецслужб были получены доказательства его противоправной деятельности.

Военнослужащему объявлено о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Командира одного из подразделений Нацгвардии уличили в передаче информации российским спецслужбам, фото: СБУ

Командира одного из подразделений Нацгвардии уличили в передаче информации российским спецслужбам, фото: СБУ

Командира одного из подразделений Нацгвардии уличили в передаче информации российским спецслужбам, фото: СБУ

Командира одного из подразделений Нацгвардии уличили в передаче информации российским спецслужбам, фото: СБУ

Командира одного из подразделений Нацгвардии уличили в передаче информации российским спецслужбам, фото: СБУ


Напомним, в сентябре в Киеве задержали агента российских спецслужб, который пытался осуществить диверсию на местном водоканале.

Источник: Ракурс


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