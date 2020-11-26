Беларусь вручила послу Украины ноту протеста из-за антилукашенковских митингов

Игорь Кизим, фото: Посольство України в Республіці Білорусь

https://racurs.ua/n146997-belarus-vruchila-poslu-ukrainy-notu-protesta-iz-za-antilukashenkovskih-mitingov.html

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МИД Беларуси вручил ноту протеста послу Украины в этом государстве Игорю Кизиму.

Причиной этого стала «серия антибелорусских акций касающиеся посольства Республики Беларусь» и отсутствие реакции на соответствующие запросы официального Минска, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси.

Противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей, — утверждают в МИДе Беларуси.

Также в ведомстве заявили, что ожидают реакции со стороны Украины на «провокации» относительно почетного консульства Беларуси во Львове.

Для вручения ноты Кизима вызвали в МИД Беларуси. В этой ноте белорусская сторона, в частности, требует «обеспечить на должном уровне безопасность дипломатической миссии согласно нормам Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1962 года».

Президентские выборы в Беларуси, которые состоялись в августе, спровоцировали в стране массовые протестные акции, участники которых считают результаты выборов сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко, а настоящим победителем выборов — оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.

В поддержку белорусских митингующих в Украине периодически происходят соответствующие акции, в том числе у посольства Беларуси.

Напомним, в начале сентября белорусские пограничники обыскали автомобиль Кизима, несмотря на упоминание им норм Венской конвенции.