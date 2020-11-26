НАБУ хочет задержать главу Окружного админсуда Вовка и его судей

НАБУ хочет задержать голову ОАСК Вовка и его судей

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Детективы Антикоррупционного бюро направили генпрокурору Ирине Венедиктовой проекты ходатайств о предоставлении разрешения на задержание и арест председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, его заместителей Евгения Аблова и Владимира Келеберды, других судей ОАСК.

Эти документы после согласования в Офисе генпрокурора должен рассмотреть Высший совет правосудия.

По словам прес-службы НАБУ, Вовк и другие судьи ОАСК игнорируют вызовы на допрос и в суд, где им должны выбрать меры пресечения.

В НАБУ утверждают, что детективы больше 20 раз прибывали в ОАСК и по месту регистрации председателя суда для вручения соответствующих повесток. Однако председатель ОАСК ни разу по месту работы и регистрации не встретили, о своем настоящем местонахождении орган досудебного расследования и следственного судьи не сообщил.

3 ноября его уже второй раз объявили в розыск. Вовк и его коллеги из Окружного админсуда осенью несколько раз проигнорировали заседание Высшего антикоррупционного суда. Последний раз — 23 ноября. После одного из таких случаев Вовк сообщал, что находится на больничном. Это произошло после того, как НАБУ объявило его в розыск.

17 июля прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили ему о подозрении в деле о попытке захвата государственной власти. Также под подозрением оказались заместитель Вовка, пятеро судей ОАСК, председатель Государственной судебной администрации Украины и еще четыре человека.

Правоохранители считают, они планировали «захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия».

Следующее рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения заместителю председателя ОАСК назначили на 30 ноября, а об избрании меры пресечения Вовку — на 3 декабря.