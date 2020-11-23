Дію електрошокера Аваков випробував на головному патрульному країни

https://racurs.ua/ua/n146878-diu-elektroshokera-avakov-vyprobuvav-na-golovnomu-patrulnomu-krayiny-video.html

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Дію електрошокера Taser випробував на собі керівник патрульної поліції України Євгеній Жуков. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 23 листопада на своїй сторінці у Твіттер оприлюднив відео експерименту.

Це медично сертифікована нелетальна зброя, яка знерухомлює правопорушника, але не завдає небезпечних поранень. Неприємно, але ефективно та менш небезпечно, — зазначив міністр.

За словами самого Жукова, Taser використовують поліцейські в понад сотні країнах світу. Прилад схвалило також Міністерство охорони здоров’я України.

На відео Жукову в спину вистрілюють двома «гарпунами-електродами, які спричиняють сильну судому по всьому тілу.

Мої м’язи максимально скоротилися, але я весь час був притомний та міг вільно дихати. Щойно Taser вимкнувся, неприємні відчуття минули. Наразі почуваюся як після виснажливого тренування і точно не готовий «вступати в бійку», — розповів очільник патрульної поліції України.

Нагадаємо, за словами Жукова, електрошокер Taser Х2 використовується у США, Канаді, Великій Британії, Франції, Австралії, Німеччині, Ізраїлі та інших країнах.