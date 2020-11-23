Действие электрошокера Аваков испытал на главном патрульном страны

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Действие электрошокера Taser испытал на себе руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков. Министр внутренних дел Арсен Аваков 23 ноября на своей странице в Твиттере опубликовал видео эксперимента.

Это медико-сертифицированное нелетальное оружие, которое обездвиживает правонарушителя, но не наносит опасных ранений. Неприятно, но эффективно и менее опасно, — отметил министр.

По словам самого Жукова, Taser используют полицейские в сотне странах мира. Прибор одобрило также Министерство здравоохранения Украины.

На видео Жукову в спину выстреливают двумя «гарпунами-электродами», которые вызывают сильную судорогу по всему телу.

Мои мышцы максимально сократились, но я все время был в сознании и мог свободно дышать. Только Taser выключился, неприятные ощущения прошли. Сейчас чувствую себя как после изнурительной тренировки и точно не готов «вступать в драку», — рассказал глава патрульной полиции Украины.

Напомним, по словам Жукова, электрошокер Taser Х2 используется в США, Канаде, Великобритании, Франции, Австралии, Германии, Израиле и других странах.