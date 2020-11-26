Віталій Кличко презентував свою книгу, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n147001-klychko-podaruie-knygu-svoyih-bezsmertnyh-cytat-zelenskomu-i-poroshenku-foto.html

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Віталій Кличко, мер Києва, відомий низкою заяв та обмовок, котрі набули широкої популярності, представив свою нову книгу.

У цій книзі зібрані найвідоміші «безсмертні» цитати Кличка. Про це йшлося під презентації книги, котра відбулася сьогодні, 26 листопада.

Кличко зазначив, що ця книга ілюстрована, щоб показати, яких саме ситуацій стосуються його цитати.

У кожного висловлювання є своя історія. Я жартую також над цим, — зазначив мер Києва.

Загалом до книжки увійшли 14 цитат, а разом з обкладинками їхня кількість сягає 16.

Ілюстратором книги став Дмитро Кривоніс.

Ця книжка дуже гарна — з неї не можна вирвати сторінки, — зазначив Кличко. — З пісні слова не викинеш.

За словами Кличка, найулюбленішою його цитатою є «не кожен може заглянути в завтрашній день».

Тираж становить 3 тис. екземплярів. Кличко замовив видання книги за свої кошти, найближчим часом її можна буде придбати в інтернеті. Також він планує подарувати екземпляри цієї книги чинному президенту Володимиру Зеленському та його попереднику Петру Порошенку, коли з ними зустрінеться.

Гроші від продажу книги підуть на благодійність.

Також Кличко не виключив появу продовження цієї книги з більшою кількістю сторінок.

Нагадаємо, однією з найвідоміших цитат Кличка є рекомендація киянам «готуватися до землі».