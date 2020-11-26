Коронавірус позбавив життя 225 осіб, захворіло понад 15 тисяч

https://racurs.ua/ua/n146991-koronavirus-pozbavyv-jyttya-225-osib-zahvorilo-ponad-15-tysyach-infografika.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу позбавив життя 225 осіб. Станом на ранок 26 листопада зафіксовано 15 тис. 331 нове інфікування. Загалом з початку пандемії COVID-19 захворіло понад 677 тис. українців.

Про це на власній сторінці у Фейсбук повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

15 тис 331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 659 дітей та 606 медпрацівників, — йдеться у дописі.

Міністр також оприлюднив інформацію щодо госпіталізації та тестування:

госпіталізовано — 1 тис. 955 осіб;

летальних випадків — 225;

одужало — 9 тис. 617 осіб;

здійснено тестувань — 76 тис. 911 (методом ПЛР — 49 тис. 323, методом ІФА — 27 тис. 588).

За весь час пандемії в Україні зареєстровано 11 тис. 717 летальних випадків.

Впродовж останньої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Києві — 1 тис. 399,

Дніпропетровській області — 1 тис. 254,

Київській області — 979,

Запорізькій області — 898,

Харківській області — 895.

Зауважимо, що станом на ранок 26 листопада у світі зареєстрували понад 60,7 млн випадків інфікувань коронавірусом, зокрема 1,4 млн летальних випадків. Найбільша кількість підтверджених заражень у США — 13,1 млн, Індії — 9,26 млн та Бразилії — 6,1 млн. Значний приріст захворюваності за минулу добу зафіксовано у Мексиці (10 тис. 335).

Нагадаємо, в МОЗ заявили, що домовленість по системі COVAX передбачає виділення 8 млн безкоштовних доз вакцини для України. При замовленні додаткових партій вакцину можна буде придбати за спеціальною ціною в 7 дол.