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Ракурс
В Буэнос-Айресе прощаются с легендарным Марадоной

Мир скорбит по Марадоне — в Буэнос-Айресе прощаются с легендой (ФОТО, ТРАНСЛЯЦИЯ)

26 ноя 2020, 12:13
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Мир продолжает скорбить по Диего Марадоне. Соцсети переполнены снимками и трогательными постами в память о великом футболисте. Два дня это тема № 1 в мире.

Марадону знали все, даже бесконечно далекие от футбола и вообще от спорта люди. Церемония прощания с легендарным футболистом началась утром 26 ноября в официальной резиденции президента Аргентины.

Мероприятие посетит около 1 млн человек. Сама церемония согласована с семьей Диего. Сейчас на площади перед президентским дворцом уже находится множество людей. На здание повесили траурную ленту. На гробу футболиста положили футболку, в которой Диего играл в сборной Аргентине под № 10.

В связи со смертью экс-футболиста власти Аргентины объявили в стране трехдневный траур.

В Буэнос-Айресе прощаются с легендарным Марадоной

В Ватикане рассказали, как Папа Римский Франциск отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста.

Папе сообщили о смерти Диего Марадоны. Он с любовью вспоминает их встречи. Папа вспоминает Марадону в своих молитвах, как и раньше, когда узнавал о состоянии здоровья Диего, — сообщил представитель Ватикана Маттео Бруни.

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш предложил ФИФА вывести из обращения 10-й номер во всех профессиональных командах в память о Марадоне.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Спортсмен умер от сердечного приступа в своем доме в районе Сан-Андрес города Тигре, где он восстанавливался после перенесенной операции. По данным СМИ, которые ссылаются на результаты вскрытия тела Марадоны, причиной смерти бывшего игрока стала острая сердечная недостаточность, вызвавшая отек легких.

В Буэнос-Айресе прощаются с легендарным Марадоной

Марадона был одним из лучших футболистов ХХ века, чемпионом мира и лучшим игроком чемпионата мира 1986 года. На его счету более 550 матчей в профессиональной карьере, в которых он забил 292 гола.


В конце октября Марадону изолировали после того, как он контактировал с инфицированным коронавирусом SARS-CoV-2 человеком. В начале ноября Марадону госпитализированы с признаками анемии и обезвоживания в одну из клиник пригорода Буэнос-Айреса. Впоследствии врачи обнаружили в мозгу Марадоны субдуральную гематому (кровоизлияние). Ему сделали операцию, которую он успешно перенес.

С сентября 2019 года аргентинская звезда возглавляла клуб «Химнасия и Эсгрима».

Источник: Ракурс


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