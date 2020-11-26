В Буэнос-Айресе прощаются с легендарным Марадоной

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Ракурс

Мир продолжает скорбить по Диего Марадоне. Соцсети переполнены снимками и трогательными постами в память о великом футболисте. Два дня это тема № 1 в мире.

Марадону знали все, даже бесконечно далекие от футбола и вообще от спорта люди. Церемония прощания с легендарным футболистом началась утром 26 ноября в официальной резиденции президента Аргентины.

Мероприятие посетит около 1 млн человек. Сама церемония согласована с семьей Диего. Сейчас на площади перед президентским дворцом уже находится множество людей. На здание повесили траурную ленту. На гробу футболиста положили футболку, в которой Диего играл в сборной Аргентине под № 10.

В связи со смертью экс-футболиста власти Аргентины объявили в стране трехдневный траур.

В Ватикане рассказали, как Папа Римский Франциск отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста.

Папе сообщили о смерти Диего Марадоны. Он с любовью вспоминает их встречи. Папа вспоминает Марадону в своих молитвах, как и раньше, когда узнавал о состоянии здоровья Диего, — сообщил представитель Ватикана Маттео Бруни.

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш предложил ФИФА вывести из обращения 10-й номер во всех профессиональных командах в память о Марадоне.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Спортсмен умер от сердечного приступа в своем доме в районе Сан-Андрес города Тигре, где он восстанавливался после перенесенной операции. По данным СМИ, которые ссылаются на результаты вскрытия тела Марадоны, причиной смерти бывшего игрока стала острая сердечная недостаточность, вызвавшая отек легких.

Марадона был одним из лучших футболистов ХХ века, чемпионом мира и лучшим игроком чемпионата мира 1986 года. На его счету более 550 матчей в профессиональной карьере, в которых он забил 292 гола.

В конце октября Марадону изолировали после того, как он контактировал с инфицированным коронавирусом SARS-CoV-2 человеком. В начале ноября Марадону госпитализированы с признаками анемии и обезвоживания в одну из клиник пригорода Буэнос-Айреса. Впоследствии врачи обнаружили в мозгу Марадоны субдуральную гематому (кровоизлияние). Ему сделали операцию, которую он успешно перенес.

С сентября 2019 года аргентинская звезда возглавляла клуб «Химнасия и Эсгрима».