УАФ отреагировала на чествование памяти ликвидированного в Украине экс-игрока сборной россии

https://racurs.ua/n205404-uaf-otreagirovala-na-chestvovanie-pamyati-likvidirovannogo-v-ukraine-eks-igroka-sbornoy-rossii.html

Ракурс

Українська асоціація футболу (УАФ) відреагувала на вшанування пам’яті ліквідованого в Україні екс-гравця збірної рф Алєксєя Бугаєва.

Інцидент стався під час проведення 49-го Конгресу УЄФА в Белграді.

У списку вшанування померлих членів європейської футбольної родини, які згадуються в традиційному щорічному поминальному відеоролику, був російський ексфутболіст Алексєй Бугаєв. Список надав для УЄФА Рускій футбольний союз. Бугаєв був добровольцем російської армії під час повномасштабної військової агресії росії проти України. Він свідомо та з власної волі прийняв рішення йти на українську землю та вбивати безвинних українських людей і загинув минулого року саме через ці обставини.

В УАФ нагадали про схожу ситуацію — ще один колишній футболіст Заура Казієв також був у цьому списку, а ще виступав за незаконно створений окупантами в тимчасово окупованому Криму клуб — «ТСК-Таврія».