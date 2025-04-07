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УАФ отреагировала на чествование памяти ликвидированного в Украине экс-игрока сборной россии
УАФ отреагировала на чествование памяти ликвидированного в Украине экс-игрока сборной россииhttps://racurs.ua/n205404-uaf-otreagirovala-na-chestvovanie-pamyati-likvidirovannogo-v-ukraine-eks-igroka-sbornoy-rossii.htmlРакурс
Українська асоціація футболу (УАФ) відреагувала на вшанування пам’яті ліквідованого в Україні екс-гравця збірної рф Алєксєя Бугаєва.
Інцидент стався під час проведення 49-го Конгресу УЄФА в Белграді.
У списку вшанування померлих членів європейської футбольної родини, які згадуються в традиційному щорічному поминальному відеоролику, був російський ексфутболіст Алексєй Бугаєв. Список надав для УЄФА Рускій футбольний союз. Бугаєв був добровольцем російської армії під час повномасштабної військової агресії росії проти України. Він свідомо та з власної волі прийняв рішення йти на українську землю та вбивати безвинних українських людей і загинув минулого року саме через ці обставини.
В УАФ нагадали про схожу ситуацію — ще один колишній футболіст Заура Казієв також був у цьому списку, а ще виступав за незаконно створений окупантами в тимчасово окупованому Криму клуб — «ТСК-Таврія».
Війна в Україні триває з 2022 року й досі. Агресор, залишаючись безкарним, щодня забирає життя українців — футболістів, тренерів, арбітрів, а також десятків тисяч мирних громадян — дітей, жінок, людей похилого віку — в їхніх домівках, лікарнях, дитсадках, на вулицях; руйнує спортивну інфраструктуру та знищує цілі міста. І все це чинять російські солдати — такі, як бугаєв і казієв.Українське футбольне співтовариство наголошує, що для європейської футбольної родини є неприпустимим і недоречним виявляти пошану таким особам, ставлячи їх в один ряд зі справді видатними футбольними діячами. Ми наполегливо просимо Вашого розгляду цього питання. Такі речі не повинні мати місце, — ідеться в листі УАФ.