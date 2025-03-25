Аргентина рассекретит данные о нацистах, бежавших туда после Второй мировой

"Архитектор Холокоста" Адольф Айхман. Он скрывался в Аргентине, пока его не разоблачили израильские спецслужбы

https://racurs.ua/n205078-argentina-rassekretit-dannye-o-nacistah-bejavshih-tuda-posle-vtoroy-mirovoy.html

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Аргентина розсекретить дані про нацистів, які тікали туди після Другої світової війни.

Президент Хав'єр Мілей наголошує, що Аргентині нема, чого приховувати. Він наказав оприлюднити всі документи, які є в будь-якому державному відомстві, щоб стало відомо​ «абсолютно все».

Після Другої світової війни багато нацистських злочинців утекли до Аргентини та інших країн Південної Америки. Тодішній аргентинський уряд симпатизував фашистським режимам і хотів використати німецьких спеціалістів для розвитку своєї країни. Нацистам допомагали отримати фальшиві документи. До того ж Аргентина не мала угод про екстрадицію з більшістю країн

«Архітектор Голокосту» Адольф Айхман також переховувався в Аргентині, поки його не викрили ізраїльські спецслужби.