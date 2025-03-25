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"Архітектор Голокосту» Адольф Айхман. Він переховувався в Аргентині, поки його не викрили ізраїльські спецслужби
Аргентина розсекретить дані про нацистів, які тікали туди після Другої світовоїhttps://racurs.ua/ua/n205078-argentyna-rozsekretyt-dani-pro-nacystiv-yaki-tikaly-tudy-pislya-drugoyi-svitovoyi.htmlРакурс
Аргентина розсекретить дані про нацистів, які тікали туди після Другої світової війни.
Президент Хав'єр Мілей наголошує, що Аргентині нема, чого приховувати. Він наказав оприлюднити всі документи, які є в будь-якому державному відомстві, щоб стало відомо «абсолютно все».
Після Другої світової війни багато нацистських злочинців утекли до Аргентини та інших країн Південної Америки. Тодішній аргентинський уряд симпатизував фашистським режимам і хотів використати німецьких спеціалістів для розвитку своєї країни. Нацистам допомагали отримати фальшиві документи. До того ж Аргентина не мала угод про екстрадицію з більшістю країн
«Архітектор Голокосту» Адольф Айхман також переховувався в Аргентині, поки його не викрили ізраїльські спецслужби.