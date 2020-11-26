Арсен Аваков, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/ua/n147005-lokdaun-na-try-tyjni-proponuie-zaprovadyty-avakov-koronavirus-v-ukrayini.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, пропонує якнайшвидше запровадити в Україні радикальний локдаун, щоб перервати ланцюжок захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

На думку Авакова, тривалість такого локдауну має становити три-чотири тижні.

Не потрібно ховатися за політичними гаслами або якимись зручними формулюваннями, тому що мова йде про дуже системні і великі ризики для здоров’я наших людей, — заявив міністр.

За словами Авакова, локдаун буде введений, як тільки уряд підготує програми компенсацій для бізнесу.

І дай боже, щоб ми виходили до Нового року з локдауну в гарному настрої і з хорошими цифрами, — додав Аваков.

На думку міністра, уряд питання локдауну розглядатиме в найближчі дні.

Варто додати, що ідею запровадження локдауну в Україні також підтримує член Медичної ради при Міністерстві охорони здоров’я інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська. Про це вона заявила під час виступу на Українському жіночому конгресі, повідомляє агентство УНН.

На думку Голубовської, напівзаходи в цьому питанні ні до чого не приводять.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов нещодавно назвав умови, за яких буде запроваджено локдаун.