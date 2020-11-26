Імунітет від коронавірусу. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2775-covid-19-ya-tebe-pam-yatau-imunitet-vid-koronavirusu-zahyschaie-vid-povtornogo-zarajennya.html

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Про повторні випадки зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 чутно дедалі частіше, в тому числі і від українських лікарів. Запитань багато. Чи справді це реінфекція SARS-CoV-2? Адже ПЛР-тести дають як хибнонегативні, так і хибнопозитивні результати. Наскільки кожен з нас ризикує підчепити вірус із короною повторно? Скільки живе імунітет від коронавірусу?

Правдивих відповідей на всі ці запитання поки що немає, адже пандемія триває менш як рік. Згідно з даними нових досліджень — в тому числі й українських, — імунітет від коронавірусу є вельми живучим і може тривати роками.

Я знову захворів на COVID-19 — повторні випадки захворювання на коронавірус у світі

Перший підтверджений випадок повторного зараження ковід був зареєстрований наприкінці серпня в Гонконзі. Загалом у світі на сьогодні налічується 26 підтверджених випадків і сотні під підозрою. Розпочато ведення реєстру (статистику можна подивитися тут: https://bnonews.com/index.php/2020/08/covid-19-reinfection-tracker/). Як протікає повторне захворювання? У декого важче за перше, у декого — легше, середній інтервал між ними 75 днів.

Відомо, що у перехворілих на COVID-19 тестування ПЛР може давати позитивний результат ще протягом кількох місяців, але це зовсім не означає, що вони хворі або заразні. РНК вірусу здатний зберігатися в організмі достатньо довго, але його наявність не дорівнює життєздатності вірусу. Численні наукові дослідження показують, що за 7‒10 діб після дебюту симптоматики пацієнт не поширює вірус, здатний розмножуватися. Постає запитання: як зрозуміти, що це дійсно повторне зараження вірусом з короною? Реінфекція підтверджується, якщо встановлені відмінності в геномах коронавірусів, виділених під час першого і другого захворювання, і ці відмінності виходять за межі можливостей еволюції вірусу в організмі, а також безсимптомний інтервал між захворюваннями перевищує один місяць.

Випадки повторного зараження коронавірусом COVID-19 зареєстровані в Бельгії, Швеції, Іспанії, Нідерландах, Катарі, США, Індії та інших країнах. Багато під питанням: наприклад, у Бразилії, Мексиці та Катарі — понад 240 у кожній, в США (штат Вашингтон) — 120, в Нідерландах — 50.

Так, у Швеції підтверджений тільки один випадок повторного захворювання на коронавірусну інфекцію. Вперше 53-річна жінка захворіла на початку травня, вдруге — наприкінці серпня. Повторний ковід протікав з легкими симптомами застуди, госпіталізація їй не знадобилася. Згідно з повідомленнями Агентства громадської охорони здоров'я Швеції, ще вивчається 150 можливих випадків реінфекції.

У Бельгії до офіційної статистики внесені четверо осіб, які захворіли на ковід повторно. Серед них і 30-річний медичний працівник, який вперше заразився в березні. Хвороба була легкою, але тривалою — з кашлем, задишкою, головним болем, лихоманкою і загальним нездужанням. Лише за місяць медик зміг приступити до роботи. Попри те, що у молодого чоловіка знайшли антитіла пам'яті до коронавірусу, він знову інфікувався під час спалаху COVID-19 у лікарні, де працював. Захворювання вдруге протікало набагато м'якше.

62-річний доктор-ревматолог з Жирони (Каталонія) став першим підтвердженим випадком повторного захворювання на ковід в Іспанії. У березні в нього з'явилися легкі симптоми, зокрема втома, жар і втрата нюху, а ПЛР-тест показав плюс. Повторне інфікування відбулося наприкінці серпня, призвело до госпіталізації на значний час з позитивною динамікою — пацієнт одужав.

Чиновники охорони здоров'я Бразилії розслідують щонайменше 247 можливих випадків повторного зараження COVID-19. Всі пацієнти дали негативний результат між обома епізодами. У скількох із цих випадків буде проведено геномне секвенування, щоб підтвердити або виключити повторне зараження, — невідомо.

Скільки живе імунітет від коронавірусу — що кажуть вчені

Спочатку трохи про нашу імунну систему, яка здатна розпізнавати ворожого агента, що потрапив в організм, специфічно на нього реагувати і зберігати цю подію в пам'яті. Якщо уявити, що наш організм — це країна, то імунна система — збройні сили. Є дві гілки імунітету — клітинний і гуморальний. За клітинний відповідають Т-лімфоцити (Т-клітини). Свою назву вони отримали через тимус — таку собі школу для Т-клітин, де проходять стадії їх диференціювання. Завдяки злагодженій роботі працівників клітинного імунітету запускається ланцюжок реакцій і клітини-вбивці знищують клітини-жертви, в яких завівся шкідливий вірус. Т-клітини також допомагають у формуванні гуморальної імунної відповіді (друга гілка), спрямованої на активацію В-лімфоцитів, що несуть на своїй поверхні антитіла і виділяють їх у плазму. Антитіла здатні специфічно зв'язувати відповідні антигени (в нашому випадку коронавірусу). Зв'язування антитіл з антигенами — вирішальна ланка в системі захисту організму від позаклітинних вірусів і бактерій. Внаслідок такого зв'язування останні розпізнаються як чужинці і надалі знищуються.

Варто відзначити, що при зустрічі з будь-яким збудником інфекції активуються обидві ланки імунітету. Буває, що для перемоги однієї з них буває достатньо. Організм спочатку залучає клітинний імунітет — він спритніший і менш витратний. Якщо це не допомагає, то запускається синтез антитіл. Тому якщо у вашій крові не виявили захисних антитіл після перенесеної коронавірусної інфекції, засмучуватися рано — це не означає відсутності імунітету від коронавірусу (докладніше про це можна прочитати у статті).

Хто з нас не чув, що більшість хворих на коронавірусну інфекцію переносять захворювання в легкій формі? Але чи можна в цьому випадку розраховувати на стійку імунну пам'ять і захист? Буквально кілька днів тому в науковому журналі Cell вийшла стаття з вельми обнадійливими результатами досліджень. Вчені повідомляють про збереження імунного захисту з боку трьох ланок нашого імунітету — специфічних для SARS-CoV-2 антитіл, а також В- і Т-лімфоцитів пам'яті. Такий потрійний захист зберігався більш як у 90% пацієнтів мінімум до трьох місяців. Вчені заявляють: COVID-19 у легкій формі викликає утворення лімфоцитів пам'яті, які зберігаються і демонструють функціональні ознаки противірусного імунітету.

У цю ж скарбничку позитиву можна віднести й іншу роботу, яка опублікована на відомому в наукових колах сайті bioRxiv. Група американських вчених стверджує, що імунологічна пам'ять до SARS-CoV-2 живе довше, ніж шість місяців.

З попередніми дослідженнями корелює ще одне, днями опубліковане в Medscape. Вчені стверджують, що імунітет від коронавірусу може тривати роками. У статті наголошується, що на сьогодні це найбільш комплексне і довгострокове дослідження імунної пам'яті щодо коронавірусу. Вчені з Інституту імунології Ла-Хойя в Каліфорнії спостерігали за пацієнтами, які перехворіли на початку пандемії. Було залучено 185 осіб із США, вік від 19 до 81 року. У більшості з них був легкий перебіг COVID-19 — 92% госпіталізація не знадобилася. Виявилося, що імунна система цих людей розпізнавала новий коронавірус і захищала від реінфекції протягом щонайменше восьми місяців. Вчені пояснюють потужну імунну пам'ять активацією різних ланок імунної системи, здатної забезпечувати тривалий захист від важких форм хвороби.

Багатонадійний висновок: незалежно від виявлених рівнів антитіл, більшість перехворілих на COVID-19, ймовірно, матимуть тривалий захист (можливо, протягом не місяців, а років) від важкої форми COVID-19, якщо вони знову заразяться. Відбувається це завдяки іншим компонентам імунної відповіді, які по-різному запам'ятовують новий коронавірус, каже один зі співавторів дослідження вірусолог Шейн Кротті.

Це означає, що повторне зараження теоретично можливе, однак малоймовірне і навряд чи протікатиме у важкій формі.

Імунітет працює, справляється з COVID-19 і захищає нас — лікар

За словами Євгена Дубровського, лікаря-інфекціоніста Київської міської клінічної лікарні №4 (що є опорною по COVID-19), випадки повторного зараження в Україні — під великим питанням.

«Приймаючи сотні хворих, на повторне зараження натрапляємо дуже рідко. Це казуїстичні, суперечливі та недостатньо вивчені випадки. І вони, я повторююсь, дуже рідкісні. Це не правило, не закономірність, а виняток. Можливо, у таких пацієнтів є глибинні дефекти імунної системи. Можливо, особливості потужної неспецифічної відповіді на вірусні інфекції сприяють недостатності формування клітин пам’яті. А можливо, це і недоліки лабораторної діагностики. Як би там не було, такі пацієнти рідкісні. Переважна більшість, мало не 99,9%, демонструє потужний та нормальний імунітет після коронавірусного захворювання», — стверджує лікар-інфекціоніст.

Євген Дубровський також провів своє власне невеличке дослідження, прийняте науковою громадськістю і опубліковане тут: https://liksprava.com/index.php/journal/article/view/392/

За його результатами можна зробити висновки, що антитіла після ковіду виробляються і живуть доволі довго — як мінімум 150 діб.

Дубровський зауважує, що, безумовно, в контексті ковіду гуморальні антитіла не є головними для захисту. Вся увага зараз прикута до потужного клітинному імунітету — Т-клітин. На жаль, але провести подібні дослідження в наших умовах практично нереально. Це надзвичайно дорого і у звичайних лабораторіях неможливо. Проте, якщо ви вже перехворіли на COVID-19 і у вас сформувалися антитіла, клітинна ланка точно спрацювала і з імунітетом у вас все гаразд.

«Тому закликаю не панікувати, не накручувати себе та не вигадувати нісенітниці там, де їх немає. Імунітет працює, справляється з COVID-19 та захищає нас. От наскільки довго — це питання. Але точно більше, ніж песимістичні два місяці», — каже лікар.

Резюме: масових випадків реінфекції вірусом з короною наразі не спостерігається. В українських реаліях про дослідження геному коронавірусу поки не йдеться. Тому повідомленням про те, що хтось захворів на COVID-19 уп'яте (так-так, є і такі новини), довіряти точно не варто. Проте попри такі обнадійливі дослідження, розслаблятися нерозумно. Точні механізми захисного імунітету від коронавірусу поки не визначені. Раптом виявиться, що антитіл, лімфоцитів пам'яті недостатньо? Факт перенесеного COVID-19, ймовірно, істотно знижує ризик повторного захворювання, але все ж краще уникати скупчень людей і носити маску.