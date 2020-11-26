Иммунитет от коронавируса. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2775-covid-19-ya-tebya-pomnu-immunitet-ot-koronavirusa-zaschischaet-ot-povtornogo-zarajeniya.html

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О повторных случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 слышно все чаще, в том числе и от украинских врачей. Вопросов много. Действительно ли это реинфекция SARS-CoV-2? Ведь ПЦР-тесты дают как ложноотрицательные, так и ложноположительные результаты. Насколько каждый из нас рискует подцепить вирус с короной повторно? Сколько живет иммунитет от коронавируса?

Достоверных ответов на все эти вопросы пока нет, ведь пандемия длится менее года. Согласно данным новых исследований — в том числе и украинских, — иммунитет от коронавируса довольно живуч и может длиться годами.

Я опять заболел COVID-19 — повторные случаи заболевания коронавирусом в мире

Первый подтвержденный случай повторного заражения ковид был зарегистрирован в конце августа в Гонконге. Всего в мире на сегодня насчитывается 26 подтвержденных случаев и сотни под подозрением. Начато ведение реестра (статистику можно посмотреть здесь: https://bnonews.com/index.php/2020/08/covid-19-reinfection-tracker/). Как протекает повторное заболевание? У некоторых тяжелее, чем первое, у других — легче, средний интервал между ними 75 дней.

Известно, что у переболевших COVID-19 тестирование ПЦР может давать положительный результат еще в течение нескольких месяцев, но это совершенно не означает, что они больны или заразны. РНК вируса способен сохраняться в организме достаточно долго, но его наличие не равно жизнеспособности вируса. Многочисленные научные исследования показывают, что спустя 7‒10 суток после дебюта симптоматики пациент не распространяет вирус, способный размножаться. Возникает вопрос: как понять, что это действительно повторное заражение вирусом с короной? Реинфекция подтверждается, если установлены различия в геномах коронавирусов, выделенных во время первого и второго заболевания, и эти различия выходят за пределы возможностей эволюции вируса в организме, а также бессимптомный интервал между заболеваниями превышает один месяц.

Случаи повторного заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрированы в Бельгии, Швеции, Испании, Нидерландах, Катаре, США, Индии и других странах. Многие под вопросом: например, в Бразилии, Мексике и Катаре — более 240 в каждой, в США (штат Вашингтон) — 120, в Нидерландах — 50.

Так, в Швеции подтвержден только один случай повторного заболевания коронавирусной инфекцией. Первый раз 53-летняя женщина заболела в начале мая, второй — в конце августа. Повторный ковид протекал с легкими симптомами простуды, госпитализация ей не потребовалась. Согласно сообщениям Агентства общественного здравоохранения Швеции, еще изучается 150 возможных случаев реинфекции.

В Бельгии в официальную статистику внесены четыре человека, заболевшие ковид повторно. Среди них и 30-летний медицинский работник, впервые заразившийся в марте. Болезнь была легкой, но продолжительной — с кашлем, одышкой, головной болью, лихорадкой и общим недомоганием. Только спустя месяц медик смог приступить к работе. Несмотря на то, что у молодого человека нашли антитела памяти к коронавирусу, он снова инфицировался во время вспышки COVID-19 в больнице, где работал. Заболевание во второй раз протекало намного мягче.

62-летний доктор-ревматолог из Жироны (Каталония) стал первым подтвержденным случаем повторного заболевания ковид в Испании. В марте у него появились легкие симптомы, включая усталость, жар и потерю обоняния, а ПЦР-тест показал плюс. Повторное инфицирование произошло в конце августа, привело к госпитализации на значительное время с позитивной динамикой — пациент выздоровел.

Чиновники здравоохранения Бразилии расследуют как минимум 247 возможных случаев повторного заражения COVID-19. Все пациенты дали отрицательный результат между обоими эпизодами. В скольких из этих случаев будет проведено геномное секвенирование, чтобы подтвердить или исключить повторное заражение, — неизвестно.

Сколько живет иммунитет от коронавируса — что говорят ученые

Вначале немного о нашей иммунной системе, которая способна опознавать попавшего в организм вражеского агента, специфически на него реагировать и сохранять это событие в памяти. Если представить, что наш организм — это страна, то иммунная система — вооруженные силы. Есть две ветви иммунитета — клеточный и гуморальный. За клеточный отвечают Т-лимфоциты (Т— клетки). Свое название они получили из-за тимуса — эдакой школы для Т-клеток, где проходят стадии их дифференцировки. Благодаря слаженной работе тружеников клеточного иммунитета запускается цепочка реакций и клетки-убийцы уничтожают клетки-жертвы, в которых завелся вредоносный вирус. Т-клетки также помогают в формировании гуморального иммунного ответа (вторая ветвь), направленного на активацию В-лимфоцитов, несущих на своей поверхности антитела и выделяющих их в плазму. Антитела способны специфически связывать соответствующие антигены (в нашем случае коронавируса). Связывание антител с антигенами — решающее звено в системе защиты организма от внеклеточных вирусов и бактерий. В результате такого связывания последние опознаются как чужаки и в дальнейшем уничтожаются.

Нужно отметить, что при встрече с любым возбудителем инфекции активируются оба звена иммунитета. Бывает, что для победы одного из них бывает достаточно. Организм вначале задействует клеточный иммунитет — он шустрее и менее затратный. Если это не помогает, то запускается синтез антител. Поэтому если в вашей крови не обнаружили защитных антител после перенесенной коронавирусной инфекции, расстраиваться рано — это не означает отсутствие иммунитета от коронавируса (подробнее об этом можно прочесть в статье).

Кто из нас не слышал, что большинство заболевших коронавирусной инфекцией переносят заболевание в легкой форме? Но можно ли в этом случае рассчитывать на стойкую иммунную память и защиту? Буквально несколько дней назад в научном журнале Cell вышла статья с довольно обнадеживающими результатами исследований. Ученые сообщают о сохранении иммунной защиты со стороны трех звеньев нашего иммунитета — специфических для SARS-CoV-2 антител, а также В- и Т-лимфоцитов памяти. Такая тройная защита сохранялась более чем у 90% пациентов минимум до трех месяцев. Ученые заявляют: COVID-19 в легкой форме вызывает образование лимфоцитов памяти, которые сохраняются и демонстрируют функциональные признаки противовирусного иммунитета.

В эту же копилку позитива можно отнести и другую работу, опубликованную на известном в научных кругах сайте bioRxiv. Группа американских ученых утверждает, что иммунологическая память к SARS-CoV-2 живет дольше, чем шесть месяцев.

С предыдущими исследованиями коррелирует еще одно, на днях опубликованное в Medscape. Ученые утверждают, что иммунитет от коронавируса может длиться годами. В статье отмечается, что на сегодня это наиболее комплексное и долгосрочное исследование иммунной памяти по коронавирусу. Ученые из Института иммунологии Ла-Хойи в Калифорнии наблюдали за пациентами, переболевшими в начале пандемии. Было привлечено 185 человек из США, возраст от 19 до 81 года. У большинства из них было легкое течение COVID-19 — 92% госпитализация не потребовалась. Оказалось, что иммунная система этих людей распознавала новый коронавирус и защищала от реинфекции в течение как минимум восьми месяцев. Ученые объясняют мощную иммунную память активацией различных звеньев иммунной системы, способной обеспечивать длительную защиту от тяжелых форм болезни.

Многообещающий вывод: независимо от обнаруживаемых уровней антител, большинство переболевших COVID-19, вероятно, будут иметь длительную защиту (возможно, в течение не месяцев, а лет) от тяжелой формы COVID-19, если они снова заразятся. Происходит это благодаря другим компонентам иммунного ответа, которые по-разному запоминают новый коронавирус, говорит один из соавторов исследования вирусолог Шейн Кротти.

Это означает, что повторное заражение теоретически возможно, однако маловероятно и вряд ли будет протекать в тяжелой форме.

Иммунитет работает, справляется с COVID-19 и защищает нас — врач

По словам Евгения Дубровского, врача-инфекциониста Киевской городской клинической больницы №4 (являющейся опорной по COVID-19), случаи повторного заражения в Украине — под большим вопросом.

«Принимая сотни больных, с повторным заражением сталкиваемся очень редко. Это казуистические, противоречивые и недостаточно изученные случаи. И они, я повторюсь, очень редки. Это не правило, не закономерность, а исключение. Возможно, у таких пациентов есть глубинные дефекты иммунной системы. Возможно, особенности мощного неспецифического ответа на вирусные инфекции способствуют недостаточности формирования клеток памяти. А возможно, это и недостатки лабораторной диагностики. Как бы там ни было, такие пациенты редки. Подавляющее большинство, почти 99,9%, демонстрирует мощный и нормальный иммунитет после коронавирусного заболевания», — утверждает врач-инфекционист

Евгений Дубровский также провел свое собственное небольшое исследование, принятое научной общественностью и опубликованное здесь: https://liksprava.com/index.php/journal/article/view/392/

По его результатам можно сделать выводы, что антитела после ковида вырабатываются и живут довольно долго — как минимум 150 суток.

Дубровский замечает, что, безусловно, в контексте ковида гуморальные антитела не являются главными для защиты. Все внимание сейчас приковано к мощному клеточному иммунитету — Т-клеткам. Увы, но провести подобные исследования в наших условиях практически нереально. Это чрезвычайно дорого и в обычных лабораториях невозможно. Тем не менее, если вы уже переболели COVID-19 и у вас сформировались антитела, клеточное звено точно сработало и с иммунитетом у вас все в порядке. «Поэтому призываю не паниковать, не накручивать себя и не выдумывать глупости там, где их нет. Иммунитет работает, справляется с COVID-19 и защищает нас. Вот насколько долго — это вопрос. Но точно больше, чем пессимистические два месяца», — говорит врач.

Резюме: массовых случаев реинфекции вирусом с короной пока не наблюдается. В украинских реалиях об исследовании генома коронавируса речи пока не идет. Поэтому сообщениям о том, что кто-то заболел COVID-19 в пятый раз (да-да, есть и такие новости), доверять точно не стоит. Тем не менее, несмотря на столь обнадеживающие исследования, расслабляться неразумно. Точные механизмы защитного иммунитета от коронавируса пока не определены. Вдруг окажется, что антител, лимфоцитов памяти недостаточно? Факт перенесенного COVID-19, вероятно, существенно снижает риск повторного заболевания, но все же лучше избегать скоплений людей и носить маску.