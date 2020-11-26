Необходим локдаун, пик COVID-19 прогнозирую через месяц — инфекционист Голубовская, фото — The page

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Ракурс

Введение жесткого карантина (локдауна) в Украине все чаще требуют медики, которые прогнозируют пик инфицирования коронавирусом на декабрь-январь.

Инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская 26 ноября при выступление на украинском женском конгрессе заявила, что пик заражений впереди и он, по ее мнению, наступит через месяц — в декабре-январе.

У нас смертность увеличивается сейчас, к сожалению, у более молодых людей — до 60 лет. Почему тяжелее сейчас случаи заболевания? Потому что из-за погодных условий человек получает большую дозу возбудителя. А любое инфекционное заболевание — это, в том числе, дозозависимый процесс. Поэтому мы никуда не денемся, — сообщила Голубовская.

Медик поддержала введение полного локдауна из-за пандемии COVID-19, поскольку полумеры ни к чему не приводят. Голубовская признала, что в Украине не 15 тыс. новых больных COVID-19 в сутки, поскольку офицальная статистика инфекционных болезней всегда отстает от реальной.

Мы узнаем так называемые оценочные данные, которыми являются инфекционные патологии. Когда пройдет по миру вся эта история — где-то через год, может быть, через полтора. Но реально больных намного больше, — передает слова инфекциониста «Интерфакс-Украина».

Она считает, что ни одна страна не демонстрирует, кроме Китая, должного противодействия COVID-19. Китай справился, поскольку научился быстро изолировать и выявлять нулевого пациента.

Я за полный локдаун, конечно. Потому что эти полумеры — они ни к чему не приводят. В противодействии такому инфекционном заболеванию ничего не изменилось со средних веков, — заявила Голубовская.



Лучшим методом борьбы с подобными вирусами является, по ее мнению, максимальное прерывание передачи от человека к человеку.

«Ракурс» сообщал, что за трехнедельный локдаун агитирует также министр внутренних дел Арсен Аваков.