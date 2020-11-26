Санкции против официальных лиц Украины готовит Беларусь

https://racurs.ua/n147009-sankcii-protiv-oficialnyh-lic-ukrainy-gotovit-belarus.html

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Санкции против официальных лиц Украины подготовила Беларусь. Такое решение принято из-за якобы действий со стороны Украины, которые направлены против Минска.

Об этом 26 ноября сообщил глава МИД Беларуси Владимир Макей в ходе совместного брифинга с главой МИД России Сергеем Лавровым.

На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. Будем дальше смотреть как будут развиваться события. Не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства, — сказал Макей.

Напомним, ранее МИД Беларуси вручило послу Украины в Минске Игорю Кизиму ноту протеста из-за «антибелорусских акций» возле посольства в Киеве.

До этого семь стран-партнеров ЕС, в частности и Украина, ввели санкции против действующей власти Беларуси. Их ввели в связи с «фальсификацией выборов и нарушением прав человека». Первый пакет санкций ЕС касался 40 чиновников Лукашенко. Вслед за ЕС санкции в отношении восьми официальных лиц Беларуси ввели и США. 6 ноября санкции были введены и в отношении диктатора Александра Лукашенко и еще 14 чиновников. Их активы в Европе будут заморожены, а въезд в ЕС — запрещен.

Беларусь в ответ ввела санкции против Евросоюза, а 23 ноября решила их расширить.