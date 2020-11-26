Санкції проти офіційних осіб України готує Білорусь

https://racurs.ua/ua/n147009-sankciyi-proty-oficiynyh-osib-ukrayiny-gotuie-bilorus.html

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Санкції проти офіційних осіб України підготувала Білорусь. Таке рішення прийнято через нібито дії з боку України, які спрямовані проти Мінська.

Про це 26 листопада повідомив глава МЗС Білорусі Володимир Макей під час спільного брифінгу з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим.

На початковому етапі ми також підготували відповідний список санкцій щодо низки офіційних осіб України. Далі дивитимемося як будуть розвиватися події. Не залишимо без відповіді жодну з дій України, спрямовану проти білоруської держави, — сказав Макей.

Нагадаємо, раніше МЗС Білорусі вручило послу України в Мінську Ігорю Кизиму ноту протесту через «антибілоруські акції» біля посольства в Києві. До цього сім країн-партнерів ЄС, зокрема і Україна, запровадили санкції проти чинної влади Білорусі. Їх ввели у зв’язку з фальсифікацією виборів і порушенням прав людини. Перший пакет санкцій ЄС стосувався 40 чиновників режиму Лукашенка. Слідом за ЄС санкції проти восьмох офіційних осіб Білорусі ввели і США.

6 листопада під санкції потрапив і диктатор Олександр Лукашенко та ще 14 чиновників. Їхні активи у Європі будуть заморожені, а в’їзд до ЄС закритий.

Білорусь у відповідь ввела санкції проти Євросоюзу, а 23 листопада вирішила їх розширити.