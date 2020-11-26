Судно «Аметист», фото: Морська пошуково-рятувальна служба

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Морська пошуково-рятувальна служба спростовує поширену в інтернеті інформацію про те, що на причалі в розташованому неподалік міста Чорноморська селищі Олександрівка тоне її судно «Аметист», внаслідок чого довкола нього нібито виникла пляма з нафтопродуктів.

У цьому казенному підприємстві появу такої інформації розцінюють як «наклепницьку інформаційну атаку» з боку певних ЗМІ.

Водночас у Державній екологічній інспекції в Одеській області в коментарі агентству УНН повідомили, що філія Адміністрації морських портів України (АМПУ) не допускає їхніх фахівців на свою територію для обстеження акваторії.

Зазначається, що згідно з постановою Кабміну, котра регулює взаємодію цих двох відомств, такі ситуації повністю покладені на екологів АМПУ, котрі в разі виявлення будь-якого забруднення акваторії порту зобов’язані повідомити про це Державну екологічну інспекцію.

Наразі жодного повідомлення ми не отримали. Відповідно, на територію порту нас ніхто не допускає. Ми підготували певні запити, відправили — реакції нуль, — зазначила заступник голови комісії із ліквідації Державної екологічної інспекції в Одеській області Анна Матвієнко.

Судно «Аметист» дійсно тонуло, стверджує видання «Думская» з посиланням на джерела в Морській пошуково-рятувальній службі.

За словами співрозмовника видання, на цьому судні немає постійної вахти, тож на нього періодично навідуються мисливці за металобрухтом, котрі, зокрема, вже викрали всі водонепроникні двері.

Зазначається, що в корпусі судні є кілька отворів, через які всередину потрапляє вода. Вчора, 25 листопада, «Аметист» нахилився на один з борів і набрав понад 100 тонн води. Вчора ввечері та вночі цю воду відкачували, судно вдалося стабілізувати, наразі в машинному відділенні понад 50 тонн води.

Джерела видання стверджують, що відкачування води, змішаної з мазутом, призвело до забруднення акваторії.

Нагадаємо, у вересні з одеського пляжу змогли прибрати танкер «Делфі», котрий затонув під час шторму в листопаді 2019 року.