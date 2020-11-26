Судно «Аметист», фото: Морская поисково-спасательная служба

https://racurs.ua/n147008-morskaya-poiskovo-spasatelnaya-slujba-oprovergaet-chto-ee-sudno-tonet-odnako-gosekoinspekciu.html

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Морская поисково-спасательная служба опровергает распространенную в интернете информацию о том, что на причале в расположенном недалеко от города Черноморска поселке Александровка тонет ее судно «Аметист», в результате чего вокруг него якобы возникло пятно из нефтепродуктов.

В этом казенном предприятии появление такой информации расценивают как «клеветническую информационную атаку» со стороны определенных СМИ.

В то же время в Государственной экологической инспекции в Одесской области в комментарии агентству УНН сообщили, что филиал Администрации морских портов Украины (АМПУ) не допускает их специалистов на свою территорию для обследования акватории.

Отмечается, что согласно постановлению Кабмина, регулирующему взаимодействие двух ведомств, такие ситуации полностью возложены на экологов АМПУ, которые в случае обнаружения любого загрязнения акватории порта обязаны уведомить об этом Государственную экологическую инспекцию.

Сейчас ни одного сообщения мы не получили. Соответственно, на территорию порта нас никто не допускает. Мы подготовили определенные запросы, отправили — реакции ноль, — отметила заместитель председателя комиссии по ликвидации Государственной экологической инспекции в Одесской области Анна Матвиенко.

Судно «Аметист» действительно тонуло, утверждает издание «Думская» со ссылкой на источники в Морской поисково-спасательной службе.

По словам собеседника издания, на этом судне нет постоянной вахты, поэтому на него периодически наведываются охотники за металлоломом, которые, в частности, уже похитили все водонепроницаемые двери.

Отмечается, что в корпусе судне есть несколько отверстий, через которые внутрь попадает вода. Вчера, 25 ноября, «Аметист» накренился на один из боров и набрал более 100 тонн воды. Вчера вечером и ночью эту воду откачивали, судно удалось стабилизировать, в настоящее время в машинном отделении более 50 тонн воды.

Источники издания утверждают, что откачка воды, смешанной с мазутом, привела к загрязнению акватории.

Напомним, в сентябре из одесского пляжа смогли убрать танкер «Делфи», который затонул во время шторма в ноябре 2019 года.