Военные товары РФ поставляла в страны Африки из «черного списка» ООН киевская фирма (ФОТО)

Военные товары РФ переправляла в страны Африки из «черного списка» ООН киевская фирма

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Военные товары производства России переправляла в одну из стран Африки, которая находится в санкционном списке Совета безопасности ООН, столичная фирма.

Об этом 26 ноября сообщает контрразведка Службы безопасности Украины, которая обнаружила и прекратила функционирование международного канала переправки военных товаров.

Известно, что менеджмент одной из киевских компаний планировал незаконно поставлять комплектующие к вертолетам в Африку. Для сокрытия российского происхождения товаров… организаторы предоставили документацию с ложными сведениями, — рассказали в СБУ.

Также у отправителей не было разрешительных документов для экспорта товаров данной категории. Переправить военную продукцию они планировали авиарейсом из аэропорта «Борисполь».

СБУ начала уголовное производство по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 25 ноября стало известно, что российские спецслужбы в 2019 году завербовали украинского военнослужащего, командира одного из подразделений Национальной гвардии. Он, по заданию своих кураторов, собирал информацию о предоставлении международными партнерами военной помощи Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов.