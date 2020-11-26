Баку требует выгнать Париж из переговоров по Карабаху — сомневается в «нейтральности»

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Урегулирование проблемы Карабаха не требует вмешательства Франции. Так решили в парламенте Азербайджана (милли меджлис). Его депутаты предложили отозвать Францию ​​из сопредседателей минской группы ОБСЕ.

В заявлении законодательного органа говорится, что Франция своей позицией в последние дни «поставила под сомнение собственную нейтральность».

Заявление законодательного органа Азербайджана стало ответом на резолюцию французского Сената, призывающую правительство признать независимость Нагорного Карабаха.

Милли меджлис призывает правительство Азербайджана обратиться к руководству ОБСЕ для отзыва Франции, которая своей позицией и заявлениями в последние дни поставила под сомнение собственную нейтральность, — говорится в проголосованном 26 ноября документе.

Депутаты также хотят пересмотреть существующие политические отношения между Азербайджаном и Францией, «глубоко проанализировать экономические связи между двумя странами и принять соответствующие меры».

Несколько депутатов предложили отозвать посла Азербайджана в Париже для консультаций, прервать все отношения с верхней палатой французского парламента.

Вчера Сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны о признании Нагорного Карабаха. За принятие документа проголосовали 305 французских сенаторов из 306 участников заседания. Как объяснили эксперты, резолюция носит рекомендательный характер.

МИД Азербайджана назвал принятие этой резолюции провокацией.

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе для поощрения мирного переговорного процесса между Азербайджаном, Арменией и Нагорно-Карабахской Республикой.