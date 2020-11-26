Баку вимагає вигнати Париж із переговорів по Карабаху

https://racurs.ua/ua/n147006-baku-vymagaie-vygnaty-paryj-iz-peregovoriv-po-karabahu.html

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Врегулювання проблеми Карабаху не потребує втручання Франції. Так вирішили у парламенті Азербайджану (міллі меджліс). Його депутати запропонували відкликати Францію зі співголів мінської групи ОБСЄ.

У заяві законодавчого органу йдеться, що Франція своєю позицією в останні дні «поставила під сумнів власну нейтральність».

Заява законодавчого органу Азербайджану стала відповіддю на резолюцію французького Сенату, яка закликає уряд визнати незалежність Нагірного Карабаху.

Міллі меджліс закликає уряд Азербайджану звернутися до керівництва ОБСЄ для відкликання Франції, яка своєю позицією і заявами в останні дні поставила під сумнів власну нейтральність, — йдеться у проголосованому 26 листопада документі.

Депутати також хочуть переглянути існуючі політичні відносини між Азербайджаном і Францією і «глибоко проаналізувати економічні зв’язки між двома країнами і вжити відповідних заходів».

Декілька депутатів запропонували відкликати посла Азербайджану в Парижі для консультацій, перервати всі стосунки з верхньою палатою французького парламенту.

Вчора Сенат Франції ухвалив резолюцію, в якій міститься заклик до уряду країни про визнання Нагірного Карабаху. За прийняття документа проголосували 305 французьких сенаторів з 306 учасників засідання. Як пояснили експерти, резолюція має рекомендаційний характер.

МЗС Азербайджану назвало прийняття цієї резолюції провокацію.

Мінська група ОБСЄ була створена у 1992 році Організацією з безпеки і співробітництва в Європі для заохочення мирного переговорного процесу між Азербайджаном, Вірменією та Нагірно-Карабахською Республікою.