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Ракурс
Військові товари РФ переправляла до підсанкційних ООН країн Африки київська фірма

Військові товари РФ переправляла до підсанкційних ООН країн Африки київська фірма (ФОТО)

26 лис 2020, 13:33
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Військові товари виробництва Росії переправляла до однієї з країн Африки, яка перебуває у санкційному списку Ради безпеки ООН, столична фірма.

Про це 26 листопада повідомляє контррозвідка Служби безпеки України, яка виявила та припинила функціонування міжнародного каналу переправлення військових товарів.

Відомо, що менеджмент однієї з київських компаній планував незаконно постачати комплектуючі до гелікоптерів в Африку. Для приховування російського походження товарів… організатори надали документацію з неправдивими відомостями, — розповіли в СБУ.

Фото: СБУ

Також у відправників не було дозвільних документів для експорту товарів такої категорії. Переправити військову продукцію зловмисники планували авіарейсом з аеропорту «Бориспіль».


СБУ розпочала кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 25 листопада стало відомо, що російські спецслужби у 2019 році завербували українського військовослужбовця, командира одного з підрозділів Національної гвардії. Він, за завданням своїх кураторів, збирав інформацію щодо надання міжнародними партнерами військової допомоги Нацгвардії та діяльності іноземних інструкторів.

Джерело: Ракурс


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