Необхідний локдаун, пік COVID-19 прогнозую через місяць — інфекціоніст Голубовська, фото — The page

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Ракурс

Запровадження жорсткого карантину (локдауну) в Україні дедалі частіше вимагають медики, які прогнозують пік інфікування коронавірусом на грудень-січень.

Інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська 26 листопада під час виступу на Українському жіночому конгресі заявила, що пік заражень попереду і він, на її думку, настане через місяць — у грудні-січні.

У нас смертність збільшується зараз, на жаль, у більш молодих людей — до 60 років. Чому важчі зараз випадки захворювання? Бо через погодні умови отримує людина більшу дозу збудника. А будь-яке інфекційне захворювання — це, у тому числі, дозозалежний процес. Тому ми нікуди не дінемося, — повідомила Голубовська.

Медик підтримала введення повного локдауну через пандемію COVID-19, оскільки напівзаходи ні до чого не приводять. Голубовська визнала, що в Україні не 15 тис. нових хворих на COVID-19 на добу, оскільки офіційна статистика інфекційних хвороб завжди відстає від реальної.

Ми дізнаємося так звані оціночні дані, є інфекційні патології, які ми дізнаємося шляхом математичного моделювання, коли пройде по світу вся ця історія — десь через рік, може бути — через півтора. Але реально хворих набагато більше, — передає слова інфекціоніста «Інтерфакс-Україна».

Вона вважає, що жодна країна не демонструє, крім Китаю, належної протидії COVID-19. Китай впорався, оскільки навчився швидко ізольовувати і виявляти нульового пацієнта — окреслював вогнище, опротестовував і обстежував.

Я за повний локдаун, звичайно. Тому що ці напівзаходи — вони ні до чого не приводять. В протидію такому інфекційному захворюванню нічого не змінилось з доби середньовіччя, — заявила Голубовська.



Найкращим методом боротьби з подібними вірусами є, на її думку, максимальне переривання передачі від людини до людини.

«Ракурс» повідомляв, що за тритижневий локдаун агітує також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.