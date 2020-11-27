Статистика коронавірусу в Україні вперше подолала позначку у 16 тис. нових хворих

https://racurs.ua/ua/n147037-statystyka-covid-19-v-ukrayini-vpershe-podolala-poznachku-u-16-tys-novyh-hvoryh.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні вперше виявили за добу у понад 16 тис. людей. Офіційні дані свідчать про 16 тис. 218 нових хворих. Станом на 27 листопада захворіли 666 дітей та 655 медпрацівників, а до лікарень привезли з цим діагнозом 2 тис. 69 осіб.

Померло за добу 192 людини, в лабораторіях провели 72 тис. 789 тестувань, методом ПЛР — 46 тис., методом ІФА — 26 тис. 784.

За весь час пандемії в Україні захворіло 693 тис. 407 осіб, а померло вже 11 тис. 909 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 тис. 773), Києві (1 тис. 520), Запорізькій (1 тис. 3), Київській (994) та Одеській (966) областях.

Нагадаємо, що у четвер, 26 листопада, влада почала говорити про повний локдаун у країні на зимові свята на 3−4 тижні.

У лікарнях для хворих коронавірусом залишилося всього 13,5 тис. місць. Інфекціоніст Ольга Голубовська також повідомила, що необхідно ввести карантин на 2−3 тижні.