Переговори у нічному Києві — у мережі опублікували відео таємних зустрічей олігархів і топ-чиновників, фото — Схеми

https://racurs.ua/ua/n147036-peregovory-u-nichnomu-kyievi-u-mereji-opublikuvaly-video-taiemnyh-zustrichey-oligarhiv.html

Ракурс

Представники політичної команди президента Володимира Зеленського продовжують зустрічатися із великим бізнесом і олігархами — таємно і без анонсів та звітів.

За півтора роки від моменту інавгурації Зеленського ЗМІ неодноразово розповідали про зустрічі «нової влади» з представниками бізнесу, про які та «забувала» звітувати перед українцями.

Журналісти виявили, що влада продовжує так робити і надалі.

Лише від кінця жовтня журналістам вдалося зафіксувати, як олігарх Ігор Коломойський їздив у гості до міністра Арсена Авакова «на каву», віце-прем'єр Олег Уруський навідувався до офісу впливового бізнесмена, інший непублічний бізнесмен Ілля Павлюк відвідував Банкову, а голова правління «Нафтогазу» зустрічався з бізнесменом неформальної групи «Приват».

«Схеми» показали, як бізнесмени Павло Фукс та Ігор Котвіцький приїжджали до міністра Авакова на «номерах прикриття». Відзняли й зустріч голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболева і з бізнесменом групи «Приват» Коломойського Михайлом Кіперманом.

За президентства Порошенка багато казали про те що бізнесмен Борис Кауфман збирається на невизначений час переїхати до Відня. І от за президентства Зеленського Кауфман переїхав у ОП, Кабінет міністрів, міністерство внутрішніх справ. Паралельно проблеми Кауфмана із рекордними штрафами антимонопольного комітету для монополії «Тедіс» та повернення одеського аеропорту у державну власність зводять нанівець. І там, і там мова про мільярди гривень. Ну дійсно, який зв’язок між тим що Кауфман заїжджає до міністра Авакова в гості і поспішає у Харків на ювілей близького друга міністра Котвіцького із тим що справу одеського аеропорту, в якій фігурував Кауфман, забирають у НАБУ, яке вже готувало підозри, передають до МВС і закривають? — прокоментував своє розслідування журналіст Михайло Ткач.

Журналісти стверджують, що представники влади продовжують «грати у хованки» з суспільством, оскільки на прохання відзвітувати про виявлені візити чиновники їм не відповіли.

Прозорість відносин з бізнесом — одна з ключових передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського, яка до цього часу, схоже, так і не була реалізована, — заявляють «Схеми».

У прес-службі Офісу президента журналістам відповіли, що 5 і 17 листопада, коли нібито відбувся візит на Банкову бізнесмена Павлюка та Бориса Кауфмана, президент і керівник його офісу взагалі були відсутні в приміщенні Офісу президента.