Переговоры в ночном Киеве — в сети опубликовали видео тайных встреч олигархов и топ-чиновников

https://racurs.ua/n147036-peregovory-v-nochnom-kieve-v-seti-opublikovali-video-taynyh-vstrech-oligarhov-i-top-chinovnikov.html

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Представители политической команды президента Владимира Зеленского продолжают встречаться с крупным бизнесом и олигархами — тайно, без анонсов и отчетов.

За полтора года с момента инаугурации Зеленского СМИ неоднократно рассказывали о встречах «новой власти» с представителями бизнеса, о которых «забывали» отчитываться перед украинцами.

Журналисты обнаружили, что власть продолжает так делать и впредь.

За неполных два месяца журналистам удалось зафиксировать, как олигарх Игорь Коломойский ездил в гости к министру Арсену Авакову «на кофе», вице-премьер Олег Уруский наведывался в офис влиятельного бизнесмена, другой непубличный бизнесмен Илья Павлюк посещал Банковую, а председатель правления «Нафтогаза» встречался с бизнесменом неформальной группы «Приват».

«Схемы» показали, как бизнесмены Павел Фукс и Игорь Котвицкий приезжали к министру Авакову на «номерах прикрытия». Отсняли и встречу председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева с бизнесменом группы «Приват» Коломойского Михаилом Киперманом.

При президентстве Порошенко много говорили о том, что бизнесмен Борис Кауфман собирается на неопределенное время переехать в Вену. И вот при президентстве Зеленского Кауфман переехал в ОП, Кабинет министров, министерство внутренних дел. Параллельно проблемы Кауфмана с рекордными штрафами антимонопольного комитета для монополии «Тедис» и возвращение одесского аэропорта в государственную собственность сводят на нет. И там, и там речь о миллиардах гривен. Ну действительно, какая связь между тем, что Кауфман заезжает к министру Авакову в гости и спешит в Харьков на юбилей близкого друга министра Котвицкого с тем, что дело одесского аэропорта, в котором фигурировал Кауфман, передают из НАБУ, которое уже готовило подозрения, в МВД и закрывают? — прокомментировал свое расследование журналист Михаил Ткач.

Журналисты утверждают, что представители власти продолжают «играть в прятки» с обществом, поскольку на просьбы отчитаться о выявленных визитах чиновники им не ответили.

Прозрачность отношений с бизнесом — одно из ключевых предвыборных обещаний Владимира Зеленского, которое до сих пор, похоже, так и не было реализовано, — заявляют «Схемы».

В пресс-службе Офиса президента журналистам ответили, что 5 и 17 ноября, когда якобы состоялся визит на Банковую бизнесмена Павлюка и Бориса Кауфмана, президент и руководитель его офиса вообще отсутствовали в помещении Офиса президента.