Кабмин одобрил доработанный проект госбюджета на 2021 год. Фото: 24tv.ua

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Ракурс

Доработанный проект государственного бюджета на 2021 год согласовал Кабинет министров Украины.

Законопроект оперативно передадут в Верховную Раду. Такое решение правительство приняло в ходе внеочередного заседания, которое состоялось 26 ноября. Глава Минздрава Максим Степанов воздержался во время голосования. Об этом сообщалось во время трансляции заседания.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что госбюджет-2021 остается сбалансированным и реалистичным к исполнению. По словам главы правительства, в следующем году Кабмин ожидает рост экономики, что позволит продолжить увеличение расходов на медицину, образование и оборону.

В финальном проекте государственного бюджета на следующий год, который направят в парламент, заложен 1 трлн и 92 млрд грн доходов, а расходов — 1 трлн и 328 млрд грн. Также Кабмин сократил дефицит с 6,0% до 5,5% от валового внутреннего продукта.

В ходе заседания премьер добавил, что 26 ноября Министерство финансов успешно провело консультации с Международным валютным фондом по государственному бюджету.

Напомним, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что на следующей неделе Верховная Рада рассмотрит проект государственного бюджета на 2021 год.