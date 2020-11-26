Смертельное ДТП на Ровенщине. Фото: Нацполиция

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие в Ровенской области унесло жизни двух человек, а еще двоих отправило в реанимацию.

На автодороге «Городище-Ровно-Староконстантинов» на Моквинском перекрестке 26 ноября столкнулись легковушка ВАЗ и грузовой автомобиль. Полицейские установили, что 30-летняя водитель «Жигулей» выезжала со второстепенной дороги на главную и не предоставила преимущества в движении. Это привело к столкновению с грузовиком Volvo. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Ровенской области.

Жертвами аварии стала мать с семилетним сыном, а еще два ее ребенка — четырехлетний и одиннадцатилетний мальчики находятся в реанимации без сознания. Водитель грузовика не пострадал. Полицейские доставили его в медучреждение для освидетельствования, но на вид он был трезвым.

По факту смертельного ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, 24 ноября во Львове пьяный водитель на внедорожнике протаранил детскую площадку. Джип сперва протаранил три автомобиля, а потом влетел в детскую площадку. Один из очевидцев происшествия едва успел спасти ребенка.