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Ракурс
Смертельное ДТП на Ровенщине. Фото: Нацполиция

Смертельное ДТП с детьми на Ровенщине — мать с сыном погибли, еще два ребенка в реанимации (ФОТО, ВИДЕО)

26 ноя 2020, 19:29
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие в Ровенской области унесло жизни двух человек, а еще двоих отправило в реанимацию.

На автодороге «Городище-Ровно-Староконстантинов» на Моквинском перекрестке 26 ноября столкнулись легковушка ВАЗ и грузовой автомобиль. Полицейские установили, что 30-летняя водитель «Жигулей» выезжала со второстепенной дороги на главную и не предоставила преимущества в движении. Это привело к столкновению с грузовиком Volvo. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Ровенской области.

Жертвами аварии стала мать с семилетним сыном, а еще два ее ребенка — четырехлетний и одиннадцатилетний мальчики находятся в реанимации без сознания. Водитель грузовика не пострадал. Полицейские доставили его в медучреждение для освидетельствования, но на вид он был трезвым.

По факту смертельного ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Смертельное ДТП на Ровенщине. Фото: Нацполиция

Смертельное ДТП на Ровенщине. Фото: Нацполиция


Напомним, 24 ноября во Львове пьяный водитель на внедорожнике протаранил детскую площадку. Джип сперва протаранил три автомобиля, а потом влетел в детскую площадку. Один из очевидцев происшествия едва успел спасти ребенка.

Источник: Ракурс


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