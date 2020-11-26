Смертельна ДТП з дітьми на Рівненщині — матір із сином загинули, ще двоє хлопчиків у реанімації (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n147028-smertelna-dtp-z-ditmy-na-rivnenschyni-matir-iz-synom-zagynuly-sche-dvoie-ditey-u-reanimaciyi.htmlРакурс
Смертельна дорожньо-транспортна пригода у Рівненській області забрала життя двох осіб, а ще двох відправила в реанімацію.
На автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» на Моквинському перехресті 26 листопада зіткнулися легковик ВАЗ та вантажний автомобіль. Поліцейські встановили, що 30-річна водійка «Жигулів» виїжджала із другорядної дороги на головну й не надала переваги в русі. Це призвело до зіткнення із вантажівкою Volvo. Про це повідомила прес-служба ГУ Нацполіції в Рівненській області.
Жертвами аварії стала матір із семирічним сином, а ще двоє її дітей — чотирирічний та одинадцятирічний хлопчики перебувають в реанімації без свідомості. Водій вантажівки не постраждав. Поліцейські доставили його до медзакладу для освідування, але на вигляд він був тверезим.
За фактом смертельної ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
Нагадаємо, 24 листопада у Львові п’яний водій на позашляховику протаранив дитячий майданчик. Джип спершу протаранив три автомобілі, а потім влетів у дитячий майданчик. Один із очевидців події ледь встиг врятувати дитину.