Смертельна ДТП на Рівненщині. Фото: Нацполіція

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Смертельна дорожньо-транспортна пригода у Рівненській області забрала життя двох осіб, а ще двох відправила в реанімацію.

На автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» на Моквинському перехресті 26 листопада зіткнулися легковик ВАЗ та вантажний автомобіль. Поліцейські встановили, що 30-річна водійка «Жигулів» виїжджала із другорядної дороги на головну й не надала переваги в русі. Це призвело до зіткнення із вантажівкою Volvo. Про це повідомила прес-служба ГУ Нацполіції в Рівненській області.

Жертвами аварії стала матір із семирічним сином, а ще двоє її дітей — чотирирічний та одинадцятирічний хлопчики перебувають в реанімації без свідомості. Водій вантажівки не постраждав. Поліцейські доставили його до медзакладу для освідування, але на вигляд він був тверезим.

За фактом смертельної ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, 24 листопада у Львові п’яний водій на позашляховику протаранив дитячий майданчик. Джип спершу протаранив три автомобілі, а потім влетів у дитячий майданчик. Один із очевидців події ледь встиг врятувати дитину.