Законопроекти про підтримку бізнесу вніс до Ради Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n147027-zakonoproekty-pro-pidtrymku-biznesu-pid-chas-karantynu-vnis-do-rady-zelenskyy.html

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Проекти законів про підтримку бізнесу під час карантину вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський.

У четвер, 26 листопада, глава держави зареєстрував законопроекти № 4430 «Про внесення змін до Податкового кодексу» та № 4429 «Про соцпідтримку застрахованих осіб». Тексти законів наразі відсутні. Про це повідомляється на веб-сайті ВРУ.

Документи вже передані на розгляд керівництву парламенту. Зеленський визначив ці два законопроекти як невідкладні.

Нагадаємо, 21 листопада президент Володимир Зеленський пообіцяв бізнесу компенсації, аби зменшити тягар карантинних обмежень. Глава держави заявив, що по 8 тис. грн допомоги отримають ті, хто постраждав через посилення карантину. Такі суми повинні отримати підтримці та звільнені наймані працівники.

Також президент заявив і про компенсацію витрат за сплату єдиного соціального внеску, анулювання податкового боргу, податкові канікули, «дитячі» виплати ФОПам і розширення кредитної програми «5−7−9».

За попередніми розрахунками, таку допомогу зможуть отримати 1,2 млн українців. Обсяг програми складе майже 10 млрд грн.

Крім того, Зеленський запропонував флешмоб для того, щоб підтримати малий бізнес під час карантинних обмежень.