Фокін поскаржився на «гопників вищого рангу», котрі виживали його з ТКГ

Вітольд Фокін, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n147026-fokin-poskarjyvsya-na-gopnykiv-vyschogo-rangu-kotri-vyjyvaly-yogo-z-tkg.html

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Вітольд Фокін, перший прем'єр-міністр незалежної України, нещодавно звільнений з посади першого заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) після низки резонансних заяв з його боку, заявив, що політики нацькували на нього «гопників вищого рангу».

88-річний Фокін розповів про це в нещодавньому інтерв’ю «Комсомольській правді».

Моя поява у складі української делегації ТКГ насторожила політиків, які наживаються на війні, і вони нацькували на мене гопників вищого рангу, — вважає Фокін.

Фокін стверджує, що українська еліта, котра прийшла до влади після Революції гідності, нібито не зацікавлена у припиненні війни, котра, за його словами, приносить великі доходи, а тому негативно реагує «на будь-який рух до миру».

З такими людьми вони не церемоняться, спускають з повідка зграю гопників, які ганьблять людину, не зважаючи ні на вік, ні на авторитет, ні на заслуги, — заявив він.



Фокін став першим заступником глави української делегації в ТКГ 18 серпня 2020 року. Вже 30 вересня президент України Володимир Зеленський підписав указ про виведення його зі складу української делегації.

За нетривалий час перебування на цій посаді Фокін відзначився кількома заявами, які фактично підтримували російську позицію щодо конфлікту на Донбасі.