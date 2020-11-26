Як коронавірус впливає на людську психіку. Фото: aif.ru

https://racurs.ua/ua/n147025-yak-koronavirus-vplyvaie-na-ludsku-psyhiku-rozpovily-vcheni.html

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Психічні розлади загрожують людям, які вже побороли коронавірус.

У таких осіб, зокрема, може виникнути обсесивно-компульсивний розлад. Він може розвинутися або погіршитися у людей, які мають генетичну схильність до деяких форм ОКР, наприклад, нав’язливе прагнення до чистоти. А дехто може стати хронічним гермофобом, якщо не отримає належного лікування психічного здоров’я. Про це заявив професор психіатрії з Університету Британської Колумбії Стівен Тейлор, 26 листопада повідомляє BBC.

Також фахівець закликає звернути увагу на генералізований тривожний розлад, оскільки ризик смертельної хвороби погіршує цей стан. Навіть після подолання COVID-19, людина може непокоїтися через мутацію вірусу. Крім того, стрес психічно загрожує людям, які мали болісний життєвий досвід у минулому.

При цьому психологи заявляють і про позитивні моменти, бо деякі пацієнти після видужання стають стресостійкими. Науковець радить людям, які самостійно не можуть впоратися зі своїм хвилюванням, звертатися до фахівців.

Нагадаємо, вчені з університету Барселони назвали ранні та майже непомітні симптоми коронавірусу. Науковці виявили, що найпершими симптомами зараження COVID-19 є сухість і неприємні відчуття в носі. Ця ознака з’являється до того, як інфікований перестає відчувати запахи.