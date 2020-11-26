Как коронавирус влияет на человеческую психику. Фото: aif.ru

https://racurs.ua/n147025-kak-koronavirus-vliyaet-na-chelovecheskuu-psihiku-rasskazali-uchenye.html

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Психические расстройства угрожают людям, которые уже побороли коронавирус.

У таких лиц, в частности, может возникнуть обсессивно-компульсивное расстройство. Оно может развиться или ухудшиться у людей, которые имеют генетическую предрасположенность к некоторым формам ОКР, например, навязчивое стремление к чистоте. А кто-то может стать хроническим гермофобом, если не получит должного лечения психического здоровья. Об этом заявил профессор психиатрии из Университета Британской Колумбии Стивен Тейлор, 26 ноября сообщает BBC.

Также специалист призывает обратить внимание на генерализованное тревожное расстройство, поскольку риск смертельной болезни ухудшает это состояние. Даже после преодоления COVID-19, человек может беспокоиться из-за мутации вируса. Кроме того, стресс психически угрожает людям, у которых был болезненный жизненный опыт в прошлом.

При этом психологи заявляют и о положительных моментах, потому что некоторые пациенты после выздоровления становятся стрессоустойчивыми. Ученый советует людям, которые самостоятельно не могут справиться со своим волнением, обращаться к специалистам.

Напомним, ученые из университета Барселоны назвали ранние и почти незаметные симптомы коронавируса. Ученые обнаружили, что самыми первыми симптомами заражения COVID-19 являются сухость и неприятные ощущения в носу. Этот признак появляется до того, как инфицированный перестает ощущать запахи.