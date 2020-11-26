Bitcoin резко обвалился с почти рекордных значений

Криптовалюта Bitcoin снова резко подешевела, фото: QuoteInspector.com

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Ракурс

Bitcoin, популярная криптовалюта, за последние 24 часа резко обвалилась на более чем 12% стоимости.

Это — самое резкое падение с марта, сообщает Coin Desk.

Теперь стоимость одной монеты Bitcoin составляет 17 тыс. 40 долл. США, хотя еще несколько дней назад ее стоимость колебалась вблизи рекордных почти 20 тыс. долл. США.

По мнению аналитиков, такое падение может быть как коррекцией перед ростом, в ходе которого стоимость криптовалюты превысит 20 тыс. долл. США, так и быть реакцией на недавно озвученную информацию о планах правительства США отследить владельцев криптовалютных кошельков.

Еще 24 ноября стоимость Bitcoin была выше 19 тыс. долл. США, что стало вторым самым высоким показателем с 17 декабря 2017 года, когда стоимость Bitcoin достигла исторического максимума — 19 тыс. 783 долл. США.

Напомним, во второй половине декабря 2017 года курс Bitcoin за сутки упал на 18%.