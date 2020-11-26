Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 27 ноября будет малооблачной и относительно теплой, как для этой поры.

Ночью синоптики прогнозируют сильные заморозки в западных областях и на Донбассе — от 1° тепла до 4° мороза. В других областях ночью от 0° до 3° тепла. Днем столбики термометров покажут от 2° тепла до 12° выше нуля по Цельсию в южных регионах. Ветер прогнозируют западный и юго-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 27 ноября ожидается малооблачная. Ночью температура воздуха ожидается от 1° мороза до 1° тепла, а днем — 3−5° выше нуля.

Погодные условия в Харькове в последний рабочий день недели ожидаются без осадков. Температуру воздуха ночью прогнозируют от 0° до 2° тепла, днем 4−6° выше нуля.

Погода Одессе завтра ожидается относительно теплая и малооблачная. Температуру воздуха ночью прогнозируют 0−2° тепла, а днем воздух прогреется до отметки 8−10° тепла.

Погода во Львове в пятницу будет облачной, осадков не обещают. Температурные показатели следующие — ночью 0−2° мороза, а днем — 3−5° тепла.

Погодные условия в Карпатах 13 ноября будут с солнцем и облачностью. Столбики термометров ночью покажут 0−4° ниже нуля, а днем 3−7° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 27 ноября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, в Украине 26 ноября синоптики обещали в части восточных областей мокрый снег. Ожидалось, что температура воздуха днем прогреется до 1−9° тепла.