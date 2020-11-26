Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 27 листопада буде малохмарною та відносно теплою, як для цієї пори.

Вночі синоптики прогнозують сильні заморозки в західних областях та на Донбасі — від 1° тепла до 4° морозу. В інших областях вночі від 0° до 3° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 2° тепла до 12° вище нуля за Цельсієм в південних регіонах. Вітер прогнозують західний та південно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 27 листопада очікується малохмарна. Вночі температура повітря очікується від 1° морозу до 1° тепла, а вдень — 3−5° вище нуля.

Погодні умови в Харкові у в останній робочий день тижня очікуються без опадів. Температуру повітря вночі прогнозують від 0° до 2° тепла, вдень 4−6° вище нуля.

Погода Одесі завтра очікується відносно тепла й малохмарна. Температуру повітря вночі прогнозують 0−2° тепла, а вдень повітря прогріється до позначки 8−10° тепла.

Погода у Львові у п’ятницю буде хмарною, істотних опадів не обіцяють. Температурні показники наступні — вночі 0−2° морозу, а вдень — 3−5° тепла.

Погодні умови в Карпатах 13 листопада будуть з сонцем та хмарністю. Стовпчики термометрів вночі покажуть 0−4° нижче нуля, а вдень 3−7° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 27 листопада прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, в Україні 26 листопада синоптики обіцяли в частині східних областей мокрий сніг. Очікувалося, що температура повітря вдень прогріється до 1−9° тепла.