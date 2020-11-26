Реєстр виборців став доступним у смартфоні через місяць після голосування

У порталі «Дія» став доступним реєстр виборців, фото: Людмила Крилова / «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n147022-reiestr-vyborciv-stav-dostupnym-u-smartfoni-cherez-misyac-pislya-golosuvannya.html

Ракурс

Реєстр виборців став доступним на портал державних послуг «Дія».

Тепер за допомогою цього сервісу українці зможуть перевірити усю інформацію про себе як виборця, повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації України.

Тепер користувачі «Дії» зможуть швидко перевірити себе у списку виборців та дізнатися правильну виборчу адресу, а також знайти всю інформацію щодо виборів, якщо запрошення на вибори загубилося.

Зазначається, що завдяки взаємодії з Державним реєстром виборців в електронному кабінеті громадянина тепер доступні такі відомості:

місце реєстрації;

адреса голосування;

адреса виборчої комісії.

Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі зазначив, що в електронному кабінеті вже, окрім профілю виборця, також доступні дані про бізнес, землю, нерухомість, транспорт та борги громадянина.

Також Федоров пообіцяв в майбутньому появу функції отримання громадянином повідомлень про те, що чиновник переглядає його особисті дані в реєстрі.

Нагадаємо, у травні один з Telegram-ботів злив дані щодо 26 млн українських водіїв, нібито отримані із сервісу «Дія».