Реестр избирателей стал доступным в смартфоне спустя месяц после голосования

В портале «Дія» стал доступен реестр избирателей, фото: Людмила Крылова / «Ракурс»

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Ракурс

Реестр избирателей стал доступным на портал государственных услуг «Дія».

Теперь с помощью этого сервиса украинцы смогут проверить всю информацию о себе как избирателе, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Теперь пользователи «Дії» смогут быстро проверить себя в списке избирателей и узнать правильный избирательный адрес, а также найти всю информацию о выборах, если приглашение на выборы потерялось.

Отмечается, что благодаря взаимодействию с Государственным реестром избирателей в электронном кабинете гражданина теперь доступны следующие сведения:

место регистрации;

адрес голосования;

адрес избирательной комиссии.

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале отметил, что в электронном кабинете уже, кроме профиля избирателя, также доступны данные о бизнесе, земле, недвижимости, транспорте и долгах гражданина.

Также Федоров пообещал, что в будущем появится функция получения гражданином сообщений о том, что чиновник просматривает его личные данные в реестре.

Напомним, в мае один из Telegram-ботов слил данные о 26 млн украинских водителей, якобы полученные из сервиса «Дія».