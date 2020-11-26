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Ракурс
32 тыс. работников компании Disney останутся без работы. Фото: cubiq.ru

32 тыс. работников компании Disney останутся без работы из-за коронавируса

26 ноя 2020, 17:09
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Disney, одна из крупнейших корпораций индустрии развлечений в мире, запланировала массовые увольнения.

Кадровые ротации в компании вынужденные и обусловленные пандемией коронавируса. Без работы скорее всего останутся 32 тыс. сотрудников «Диснея». Массово увольнять людей начнут уже в первой половине 2021 года. Об этом 26 ноября сообщает Reuters.

Ранее руководство Disney планировало уволить 28 тыс. человек, работающих в парках развлечений. Но представитель компании уточнил, что цифра в 32 тыс. включает и этих сотрудников.

Отмечается, что тематические парки Disney во Флориде и за пределами Соединенных Штатов Америки снова заработали, но персонал и посетители должны соблюдать строгие меры безопасности, использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.


А в Париже «Диснейленд» закрыли в конце октября, после того как французские власти ввели новые ограничения. Сейчас работают тематические парки в Шанхае, Гонконге и Токио.

Напомним, весной в Международной организации труда заявляли, что коронавирус может спровоцировать глобальную безработицу — около миллиарда человек по всему миру рискуют попасть под сокращение зарплаты или вовсе потерять работу.

Источник: Ракурс


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