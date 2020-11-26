Оскорблять депутатов позволил суд в Полтаве

Суд разрешил гражданам оскорблять депутатов, фото: YouControl

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В Полтаве суд разрешил гражданам оскорблять депутатов горсовета, ссылаясь на европейские нормы.

Полтавский апелляционный суд оставил в силе отрицательное решение суда предыдущей инстанции по иску депутата Владимира Корчака к жительнице города Марии Быковой о защите чести и достоинства, сообщает издание «Полтавщина».

Инцидент, который привел к судебной тяжбе, произошел во время выступления женщины 20 декабря 2019 года в Полтавском горсовете. Быкова «воюет» с БТИ, которое не хочет бесплатно предоставлять ей справку о праве собственности на квартиру. Она регулярно критикует возглавляемое Корчаком БТИ «Инвентаризатор».

В своем выступлении она, в частности, заявила, что ее оппонент «ведет паразитический образ жизни» и якобы «тянет деньги из инвалидов обманным путем».

Корчака решил подать на женщину в суд относительно защиты своей чести и достоинства. В иске он требовал от женщины публично опровергнуть озвученную им информацию.

Впрочем, 12 мая Киевский районный суд Полтавы отказал ему в удовлетворении иска, а 17 ноября позицию суда первой инстанции поддержал и Полтавский апелляционный суд.

По мнению суда, заявления Быковой были оценочным суждением. Такими суждениями, за исключением клеветы, являются высказывания, не содержащие фактических данных. Это критика и оценка действий лица. Недостоверной же является информация, которая не соответствует действительности.

Оценочные суждения не подлежат опровержению. Однако, если лицо считает, что эти суждения унижают его достоинство, оно имеет право на ответ.

В своем решении суд сослался на положения Декларации о свободе политической дискуссии в средствах массовой информации, одобренной 12 февраля 2004 года Комитетом министров Совета Европы, а также на рекомендации, содержащиеся в резолюции 1165 (1998) ПАСЕ о праве на неприкосновенность частной жизни.

В этих документах указано, что границы допустимой критики в отношении политического деятеля значительно шире, чем отдельной рядовой личности. Поэтому, по мнению суда, Корчака должен был публично ответить на критику Быковой, а не подавать на нее в суд.

Публичные лица должны быть толерантными к резкой, даже некорректной критике, — указано в решении суда.

Напомним, в прошлом году на Полтавщине застрелился депутат от «Батькивщины».