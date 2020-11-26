Эпидемию ускоряют дети и бессимптомные больные, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n147019-epidemiu-uskoryaut-deti-i-bessimptomnye-bolnye-infekcionist.html

Ракурс

Эпидемию коронавируса ускоряют дети и бессимптомные больные. Чаще всего бессимптомные формы COVID-19 бывают у детей, которые обычно является «двигателями» любой эпидемии.

Они приносят эту бессимптомную болезнь домой, к своим родственникам, которые относятся к группам риска, — цитирует «Укринформ» инфекциониста, доктора медицинских наук Ольгу Голубовскую 26 ноября во время выступления на украинском женском конгрессе.

В конце августа в США и почти сразу в Украине были изменены рекомендации относительно подходов к тестированию. Если у человека есть легкие симптомы респираторного заболевания, то это должно расцениваться как коронавирусная инфекция, пока не доказано обратное.

При этом решение о тестировании может принять сам пациент, а вот группы риска, с которыми этот человек находился в контакте, по словам Голубовской, нужно обязательно тестировать на COVID-19.

Он переболеет несколько дней и забудет об этом, а вот группы риска могут от него заразиться и умереть, — считает инфекционист.

Она рекомендует тестировать всех детей, у которых есть признаки респираторного заболевания, людей из групп риска, проживающих вместе с ними. Анализ следует сдать на 4−5 день от момента контакта с этим ребенком.

Голубовская подтвердила, что у примерно 30% тестов ПЦР ошибочно положительный результат.

Все зависит от дозы возбудителя, большое количество его находится глубже, а образец для теста обычно берут из носоглотки пациента. Зависит от того, как и чем собрали материал, — рассказала медик.

«Ракурс» сообщал, что Голубовская спрогнозировала пик эпидемии в Украине и призвала к введению полного локдауну.