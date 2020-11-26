Канал Медведчука проверят из-за скандальной телепередачи. Фото: kommersant.ru

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Ракурс

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала ZIK, владельцем которого является лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Нацсовет возьмется за канал из-за анонса телепередачи под названием «Реванш соросятни». Ее рекламировали в эфире ZIK вечером 11 ноября и утром 12 ноября. Специалисты регулятора отмечают, что в анонсе содержались высказывания, которые имеют признаки разжигания вражды и ненависти и могут быть рассмотрены как подстрекательство к определенным негативным действиям насильственного характера и такие, которые вызывают чувство неприязни, вражды к определенной категории людей или к отдельным представителям этих категорий. Об этом говорится на официальном сайте Нацсовета по телерадиовещанию.

В ведомстве считают, что заявленные в анонсе телепередачи слова формируют у зрителя желание действовать или вызывают негативные эмоции к этой группе лиц. Нацсовет призвал руководство канала задумываться над такими лексемами, прежде чем выпускать их в эфир, поскольку телеканал должен «учитывать общую напряженную ситуацию в Украине, связанную с многими вызовами, которые угрожают существованию страны».

Также должен учитывать то, что некоторые сообщения могут создавать дополнительную напряженность в обществе, провокации и прецеденты насилия среди населения Украины, формировать негативный образ партнеров и союзников Украины в борьбе с агрессией Российской Федерации, их граждан, следствием чего может быть ситуация, которая угрожает национальной безопасности и территориальной целостности Украины, — говорится в сообщении Нацсовета.

Телеканал ZIK будут проверять в период с 14 декабря по 29 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания назначил внеплановую проверку 12 лицензиатам группы «1+1 медиа» из-за жены Виктора Медведчука.