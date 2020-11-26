Канал Медведчука перевірять через скандальну телепередачу. Фото: kommersant.ru

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Ракурс

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу ZIK, власником якого є лідер партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук.

Нацрада візьметься за канал через анонс телепередачі під назвою «Реванш соросятні». Її рекламували в ефірі ZIK ввечері 11 листопада і вранці 12 листопада. Фахівці регулятора зазначають, що в анонсі містилися висловлювання, які мають ознаки розпалення ворожнечі і ненависті і можуть бути розглянуті як підбурювання до певних негативних дій насильницького характеру та такі, що викликають відчуття неприязні, ворожнечі до певної категорії людей або до окремих представників цих категорій. Про це йдеться на офіційному сайті Нацрада з телерадіомовлення.

У відомстві вважають, що заявлені в анонсі телепередачі слова формують у глядача бажання діяти або викликають негативні емоції до цієї групи осіб. Нацрада закликала керівництво каналу замислюватися над такими лексемами, перш ніж випускати їх в ефір, оскільки телеканал повинен «враховувати загальну напружену ситуацію в Україні, пов’язану з багатьма викликами, які загрожують існуванню країни».

Також повинен враховувати те, що деякі повідомлення можуть створювати додаткову напруженість в суспільстві, провокації і прецеденти насильства серед населення України, формувати негативний образ партнерів і союзників України в боротьбі з агресією Російської Федерації, їх громадян, наслідком чого може бути ситуація, яка загрожуватиме національній безпеки і територіальної цілісності України, — йдеться в повідомленні Нацради.

Телеканал ZIK перевірятимуть у період із 14 грудня по 29 грудня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що Нацрада з питань ТБ і радіомовлення призначила позапланову перевірку 12 ліцензіатам групи «1+1 медіа» через дружину Віктора Медведчука.