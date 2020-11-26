ОАСК відкрив провадження за позовом «Батьківщини» до НАЗК. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n147017-derjfinansuvannya-batkivschyny-oask-vidkryv-provadjennya-za-pozovom-partiyi-do-nazk.html

Ракурс

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом «Батьківщини» до Національного агентства з питань запобігання корупції через призупинення державного фінансування політичної сили.

Суд вирішив розглядати справу за спрощеною процедурою — без повідомлення учасників справи. При цьому ОАСК відмовився одразу забезпечити позов і скасувати наказ про зупинення держфінансування «Батьківщини». Про це 26 листопада повідомила прес-служба Окружного адмінсуду Києва.

Політична сила просить Феміду визнати протиправними дії працівників НАЗК при складанні висновку про результати аналізу фінансової звітності «Батьківщини» і визнати неправомірними окремі його пункти. У партії вимагають скасувати призупинення бюджетного фінансування її статутної діяльності за четвертий квартал 2020 року.

Нагадаємо, Нацагентство із запобігання корупції у четвертому кварталі 2020 року зупинило державне фінансування «Батьківщини» через виявленні порушення у фінансовому звіті партії. Вже 23 листопада «Батьківщина» оскаржила в ОАСК це рішення.