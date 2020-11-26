ОАСК открыл производство по иску «Батькивщины» к НАПК. Фото: РБК

https://racurs.ua/n147017-gosfinansirovanie-batkivschiny-oask-otkryl-proizvodstvo-po-isku-partii-k-napk.html

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Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску «Батькивщины» к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции из-за приостановки государственного финансирования политической силы.

Суд решил рассматривать дело по упрощенной процедуре — без уведомления участников дела. При этом ОАСК отказался сразу обеспечить иск и отменить приказ о приостановке госфинансирования «Батькивщины». Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба Окружного админсуда Киева.

Политическая сила просит Фемиду признать противоправными действия работников НАПК при составлении заключения о результатах анализа финансовой отчетности «Батькивщины» и признать неправомерными отдельные его пункты. В партии требуют отменить приостановление бюджетного финансирования ее уставной деятельности за четвертый квартал 2020 года.

Напомним, Нацагентство по предотвращению коррупции в четвертом квартале 2020 года остановило государственное финансирование «Батькивщины» из-за выявления нарушений в финансовом отчете партии. Уже 23 ноября «Батькивщина» обжаловала в ОАСК это решение.